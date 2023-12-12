Російські війська активно атакують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, вони використовують бронетехніку та авіацію.

Про це йдеться у Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби", - розповів він.

Тарнавський зауважив, що за дві доби ворог наніс 19 авіаударів. Протягом вчорашнього дня було відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Позавчора на Авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин. Поблизу Авдіївки росіяни намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Російські війська активні і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби наші захисники відбили 14 атак.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов констатував, що сподівання України щодо контрнаступу не виправдалися. Він зауважив, що наразі ситуація на фронті "дуже складна", а старі підручники з війни, в тому числі НАТО - "треба відправити назад в архіви".

Видання New York Times писало, що наразі Україна і США не дійшли консенсусу щодо того, як вести війну з РФ. У Штатах вважають, що Україна має зосередитись на обороні, нарощуванні сил та підготовці до затяжної війни, а наша держава хоче перейти в наступ, аби створити вигідніші умови для переговорів.