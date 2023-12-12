В рамках дводенного робочого візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський взяв участь у закритій зустрічі з лідером демократичної більшості у Сенаті США Чаком Шумером, лідером республіканської меншості у Сентаті Мітчем Макконнеллом та сенаторами.

Про це повідомляє пресслужба українського лідера.

Про що говорив Зеленський

Під час розмови Зеленський наголосив на важливості продовження допомоги України, яку наразі заблоковано на рівні Сенату США через недостатню кількість голосів з боку республіканців.

Президент України розповів сенаторам про військові завдання на середньострокову перспективу. За його словами, наступного року Україна тиснутиме на агресора, тому підтримка з боку США дуже важлива.

Серед нагальних потреб нашої держави він назвав далекобійну зброю, підсилення ППО України для зменшення можливостей Росії у повітрі, захисту цивільних громадян, а також критичної та зернової інфраструктури.

Зеленський також говорив про цьогорічне зростання української економіки в умовах війни на 5%, захист від Росії створеного Україною альтернативного "зернового коридору", виконання всіх зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом та Єврокомісією, а також продовження рішучої боротьби з корупцією.

Що розповіли про зустріч з Зеленським сенатори

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер назвав зустріч з українським президентом “потужною”.

“Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, та якщо він її отримає, він може виграти цю війну”, - сказав Чак Шумер.

Видання CNN приводить слова сенатора-республіканця Тома Тілліса про те, що українського лідера зустріли тепло, а під час розмови він намагався переконати сенаторів ухвалити фінансування для продовження підтримки України. При цьому Зеленський не тиснув на членів Сенату США у контексті політичного протистояння у Вашингтоні, зокрема у питанні доцільності об’єднання питань щодо безпеки кордонів та фінансування для України у один законопроект.

Двоє сенаторів, які були присутні на зустрічі, також розповіли CNN, що президент України переконував їх, що корупція не є серйозною проблемою в Україні, тож це не підстава не надавати допомогу Україні.

“Я думаю, питання корупції виникло, оскільки деякі говорили, що не можуть цього зробити, бо люди витратять ці кошти на купівлю яхт. Він розвіяв ці уявлення завдяки реформам, які він провів з (МВФ) та (ЄС). Це були суттєві реформи”, - додав Том Тілліс.

Далі за графіком у президента України заплановані зустрічі з американським колегою Джо Байденом та спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном, який наполягає на розділенні пакетів допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, у перший день візиту до США президент Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, президентом Світового банку Аджаєм Бангою та керівниками американських оборонних компаній.