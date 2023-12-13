13 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Осло для участі у другому саміті Україна - Північна Європа.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

"Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета - безпека та справедливий і міцний мир на континенті", - розповів глава держави.

Окрім цього, Зеленський візьме участь у двосторонніх зустрічах з учасниками Саміту, королем Норвегії Гаральдом V, премʼєр-міністром Йонасом Гаром Стере, а також відвідає норвежський парламент Стортинг та поспілкується з норвезькими політиками та підприємцями.

"Сьогодні разом з Йонасом Гаром Стере обговорили те, що важливо для нас обох, загальний перебіг цього дня і нашу двосторонню роботу - України з Норвегією. Підтримку українських воїнів, продовження нашої роботи для захисту вільного мореплавства в контексті спроби Росії заблокувати Чорне море і наші порти, захист наших міст від терору", - зазначив український президент за підсумками зустрічі з очільником норвежського уряду.

На спільній пресконференції Йонас Гар Стере анонсував пакет допомоги Україні на 1,8 млрд дол., які Норвегія виділятиме протягом 5 років на "оборону, економіку та зусилля з відбудови" нашої держави.

Зеленський подякував "всьому уряду й парламенту Норвегії та всьому норвезькому суспільству за дуже вчасну та принципову підтримку, яку вони надавали Україні від початку повномасштабного вторгнення".

За його словами, Норвегія - один із глобальних лідерів у підтримці України. "Ваші рішення та дії є не просто вчасними та вагомими - вони є прикладом для інших, прикладом лідерства", - додав він.

Що відомо про саміт Україна - Північна Європа

Перший саміті Україна - Північна Європа пройшов у Гельсінкі у травні 2023 року, через місяць після вступу Фінляндії до НАТО.

"Тоді президент України приїхав з візитом до Гельсінкі та мав переговори не лише з президентом і тоді спікером, а нині прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, а й лідерами інших країн Nordic Group, які прибули до фінської столиці", - розповідав в інтерв'ю Kyiv Post заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він анонсував, що на наступному саміті такого формату Київ, серед іншого, говоритиме з лідерами країн Північної Європи "про початок переговорів про гарантії безпеки та додаткове постачання зброї".

А готовність розпочати такі перемовини, за його словами, п'ять країн Nordic Group зафіксували у спільній декларації, на наступний день після липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для довгострокової підтримки України, в рамках якої наша держава отримає два мінні тральники класу Sandown Королівських ВМС.