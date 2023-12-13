12-й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії практично готовий, його мають затвердити на засіданні Європейської ради, яке пройде у Брюсселі 14-15 грудня.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву високопоставленого європейського дипломата.

"Санкції майже готові.. Це буде done deal (завершеною справою) до п'ятниці", - розповів він журналістам на умовах анонімності у Брюсселі, напередодні засідання Євроради.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що серед чотирьох "українських питань" на майбутньому саміті ЄС буде впровадження 12-го пакета антиросійських санкцій.

Розгляд цього питання призупинився у першій половині листопада через тривалу дискусію всередині ЄС.

 

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У чергах на кордоні стоїть близько 4 тисяч вантажівок
8 хвилин тому
У чергах на кордоні стоїть близько 4 тисяч вантажівок
КиївПост
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
1 годину тому
Стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі»
КиївПост
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
19 годин тому
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
TVP
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Президент Євроради закликав лідерів ЄС до "сміливих рішень" щодо України
Далі » Росія випустила по Україні 42 "Шахеди": одна людина загинула, 11 постраждали