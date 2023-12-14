З 19.00 13 грудня та протягом ночі 14 грудня російські війська атакували південь України дронами "Shahed-136/131" та зенітними керованими ракетами С-300. Повітряні сили збили 41 із 42 ворожих безпілотників, переважну більшість - в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Ударними БпЛА "Shahed-136/131" противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару - Одещина", - йдеться в дописі відомства.

На Одещині внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено гуртожиток, повідомили в ОВА. Постраждали 11 людей, з них - три дитини. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми. З тілесними ушкодженнями госпіталізували двох дорослих та всіх трьох дитей.  

На місці влучання в Одеській області виникло займння легкового автомобіля та господарчої споруди, 11 поруч розташованих будинків зазнали пошкоджень. 

Після понад шестигодинного обстрілу росіяни атакували Ізмаїльський район Одещини, спрямувавши туди понад 20 дронів. Ціллю була припортова інфраструктура. 

Окрім цього, близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини в напрямку Миколаївської та Херсонської областей противник випустив шість ЗКР.

За даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по Херсонському району загинула одна людина. Зруйновано будівлю амбулаторії, приватний будинок, гараж.

Нагадаємо, попередньої ночі Росія атакувала Київ балістичними ракетами: постраждали понад півсотні людей.

 

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