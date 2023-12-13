У ніч проти 13 грудня Росія атакувала Київ ракетами, внаслідок чього в кількох районах столиці виникли пожежі і постраждали десятки людей.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків.

"Станом на 06:00 зафіксована 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 рочків", - повідомляли у КМВА.

Згодом Кличко заявив, що загалом в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини.

У Дніпровському районі столиці уламки ракет пошкодили фасад житлового будинку, сталося займання. Мешканців евакуювали.

"Є багато постраждалих. Головним чином травми повʼязані з порізами від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон", - інформує КМВА.

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Також у дворі житлового будинку горіли 4 авто. В одній з дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу.

Внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги сталося пошкодження водопровідної мережі. На місці працюють аварійні бригади. За даними КМДА, станом на 07:00 водопостачання у Дніпровському районі нормалізовано.

У Деснянському районі Києва сталася пожежа в дворі багатоквартирного будинку - на відкритій території палав уламок ракети. На місці працювали пожежно-рятувальні служби.

КМВА повідомляє, що внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі сталося займання приватного будинку на площі 400 квадратних метрів.

У Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину дороги.

За даними військової адміністрації, сили і засоби протиповітряної оборони знищили всі ракети, якими Росія атакувала Київ сьогодні вночі. У Генштабі ЗСУ утончили, що росіяни вдарили по Києву зенітними керованими ракетами С-400 та крилатими ракетами Іскандер.