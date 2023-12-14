Сенат США підтримав законопроект про оборонний бюджет країни (National Defense Authorization Act) на 2024 рік, загальна сума якого складає рекордні 886 мільярдів доларів, що на 3% більше, ніж поточного фінансового року. Документ на 3100 сторінок, серед іншого, включає кошти на допомогу Україні та відсіч Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

Бюджет США вдалося прийняти за сильної підтримки як демократів, так і республіканців у Сенаті (87 голосів "за", 13 - проти), оскільки з його остаточної версії виключили соціальні питання, щодо яких між партіями існують розбіжності.

Разом з тим, у документі врахували підвищення зарплати американським військовим на 5,2%, закупівлю кораблів, боєприпасів та літаків.

"NDAA дозволить США тримати позицію проти Росії, стійко протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечить підтримку американської армії на найбільш передовому рівні у світі", - заявив напередодні голосування лідер більшості у Сенаті Чак Шумер.

Втім, на допомогу Україні в оборонному бюджеті США закладено лише 300 млн доларів на 2024 фінансовий рік - в межах так званої Ініціативи безпекової підтримки України. У документі зафіксовано термін дії цієї ініціативи - до кінця 2026 року.

Для порівняння: минулорічний оборонний бюджет США складав 858 млрд доларів, майже 45 млрд дол. з яких передбачалися на допомогу Україні.

Це фінансування не стосується законопроекту на 111 млрд доларів з допомогою Україні, який наразі заблокували республіканці у Сенаті.

Очікується, що до кінця цього тижня за оборонний бюджет США проголосує Палата представників, після чого його відправлять до Білого дому на підпис президенту Байдену.

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