Палата представників США на чолі зі спікером-республіканцем Майком Джонсоном офіційно дозволила розслідування щодо імпічменту президента-демократа Джо Байдена, незважаючи на відсутність доказів його протиправних дій. Рішення було прийняте з невеликою перевагою голосів ("за" - 221, "проти" - 212).

Про це повідомляє Reuters.

В чому суть звинувачень

Республіканці в Палаті представників звинувачують Байдена та його сім'ю в отриманні неправомірної вигоди від бізнесу в Україні та Китаї його 53-річного сина Хантера Байдена. Мова йде про період 2009-2017 років, коли Байден обіймав посаду віце-президента США.

Республіканці стверджують, що знайшли докази того, що Хантер Байден вводив клієнтів в оману тим, що може надати доступ до офісу віце-президента. Проте вони не надали жодних доказів того, що діючий президент вживав будь-яких офіційних заходів для допомоги цим підприємствам або отримував від них фінансову вигоду.

Які перспективи розслідування щодо імпічменту Байдена

Видання зазначає, що спроба республіканців таким чином усунути президента США з посади майже напевно провалиться.

Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент Байдена, Сенат двома третинами голосів повинен буде підтримати його засудження за висунутими звинуваченнями. А це майже неможливо, оскільки у верхній палаті Конгресу США більшість мають демократи (51 проти 49 республіканців).

Втім, позитивне голосування може надати республіканцям більше правових важелів, аби залучити Адміністрацію Байдена до співпраці та протистояти звинуваченням з боку демократів, які наполягають на відсутності легітимності розслідування.

Загалом це може допомогти республіканцям висувати звинувачення в корупції протягом більшої частини президентської кампанії 2024 року, в якій бере участь чинний президент.

Тим часом його попередник-республіканець Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі оголошено імпічмент. Нині він готується до чотирьох кримінальних процесів.

Реакція Білого дому

Білий дім вже відхилив розслідування як необґрунтоване фактами та політично мотивоване.

Байден, своєю чергою, розкритикував республіканців у Палаті представників за те, що вони жодним чином не відреагували на його прохання щодо будь-яких внутрішніх пріоритетів - зокрема, не підтримали екстрене фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

"Республіканці у Палаті представників не доєднуються до мене. Замість того, щоб робити щось заради поліпшення життя американців, вони зосереджені на тому, щоб атакувати мене брехнею", - заявив американський лідер.

Нагадаємо, Сенат ухвалив оборонний бюджет США на 2024 рік, який передбачає 300 млн доларів для України. Він не стосується законопроєкту на 111 млрд доларів з допомогою Україні, який наразі заблокували республіканці у Сенаті.