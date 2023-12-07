Республіканці у Сенаті США не підтримали винесення на голосування нового законопроєкту на близько 111 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою.

Про це стало відомо з трансляції на сайті Сенату США.

З необхідних 60 голосів (двох третин) запропонований демократами пакет набрав лише 49 голосів, а проти проголосував 51 сенатор. Таким чином документ не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

Цей законопроєкт передбачав, зокрема, понад 15 млрд дол. на підтримку України, а також 10,6 млрд доларів для Ізраїлю.

Реакція на провал підтримки України

Президент США Джо Байден вважає відповідальними за провал винесення на розгляд пакету з допомогою Україні Республіканцівську партію в Сенаті.

Про це американський лідер заявив у соцмережі X.

"Республіканці у Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо не зможуть проштовхнути радикальну прикордонну політику своєї партії. Це політичний шантаж, відвертий та простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні для політичного балансування на грані війни.