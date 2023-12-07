Республіканці у Сенаті США не підтримали винесення на голосування нового законопроєкту на близько 111 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою.

Про це стало відомо з трансляції на сайті Сенату США.

З необхідних 60 голосів (двох третин) запропонований демократами пакет набрав лише 49 голосів, а проти проголосував 51 сенатор. Таким чином документ не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

Цей законопроєкт передбачав, зокрема, понад 15 млрд дол. на підтримку України, а також 10,6 млрд доларів для Ізраїлю.

Реакція на провал підтримки України

Президент США Джо Байден вважає відповідальними за провал винесення на розгляд пакету з допомогою Україні Республіканцівську партію в Сенаті.

Про це американський лідер заявив у соцмережі X.

"Республіканці у Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо не зможуть проштовхнути радикальну прикордонну політику своєї партії. Це політичний шантаж, відвертий та простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні для політичного балансування на грані війни.

Посол України у США Оксана Маркарова назвала провал розгляду законопроєкту прогнозованим, втім запевнила, що це не вплине на підтримку нашої держави.

"Що це значить для України? На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування - це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події, які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійний підтримці. Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік", - пояснила дипломатка.

За словами Маркарової, вчорашня відмова голосувати за пакет не означає, що він не може бути повторно винесений на голосування найближчим часом.

Нагадаємо, у переддень першого розгляду законопроєкту на 111 млрд дол. американський лідер назвав перспективу припинення допомоги нашій державі "просто неправильною". За його словами, "це просто абсолютне божевілля, і це суперечить інтересам США".

Kyiv Post розбирався, що буде далі з об'єднаним пакетом допомоги США для України та Ізраїлю.

 

 

 

КиївПост
КиївПост
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