Республіканці у Сенаті США не підтримали винесення на голосування нового законопроєкту на близько 111 мільярдів доларів, який включає допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування додаткових безпекових заходів на кордоні з Мексикою.
Про це стало відомо з трансляції на сайті Сенату США.
З необхідних 60 голосів (двох третин) запропонований демократами пакет набрав лише 49 голосів, а проти проголосував 51 сенатор. Таким чином документ не пройшов процедурне голосування в Сенаті.
Цей законопроєкт передбачав, зокрема, понад 15 млрд дол. на підтримку України, а також 10,6 млрд доларів для Ізраїлю.
Реакція на провал підтримки України
Президент США Джо Байден вважає відповідальними за провал винесення на розгляд пакету з допомогою Україні Республіканцівську партію в Сенаті.
Про це американський лідер заявив у соцмережі X.
"Республіканці у Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо не зможуть проштовхнути радикальну прикордонну політику своєї партії. Це політичний шантаж, відвертий та простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні для політичного балансування на грані війни.
Republicans in Congress are threatening to cut off support for Ukraine unless they can force through their extreme partisan border policies.— President Biden (@POTUS) December 6, 2023
It’s political blackmail, pure and simple.
The stakes are too high and the consequences are too significant for political brinksmanship.
Посол України у США Оксана Маркарова назвала провал розгляду законопроєкту прогнозованим, втім запевнила, що це не вплине на підтримку нашої держави.
"Що це значить для України? На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування - це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події, які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійний підтримці. Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік", - пояснила дипломатка.
За словами Маркарової, вчорашня відмова голосувати за пакет не означає, що він не може бути повторно винесений на голосування найближчим часом.
Нагадаємо, у переддень першого розгляду законопроєкту на 111 млрд дол. американський лідер назвав перспективу припинення допомоги нашій державі "просто неправильною". За його словами, "це просто абсолютне божевілля, і це суперечить інтересам США".
Kyiv Post розбирався, що буде далі з об'єднаним пакетом допомоги США для України та Ізраїлю.
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