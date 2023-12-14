Минулого тижня блогер Сергій Стерненко заявив, що армія РФ почала бити по українських військах на фронті нічними FPV-дронами. Свій допис у Telegram-каналі він доповнив відео росіян, на якому демонструється робота таких модифікованих безпілотників.

«Хочеться пройтись і показати це відео у високих кабінетах. Росіяни бʼють наші війська нічними FPV. У тому числі піхоту. До весни такого буде більше разів у 10», - зауважив блогер.

Kyiv Post не зміг перевірити достовірність цього відео, але українські військовослужбовці, з якими ми поспілкувалися, підтвердили оприлюднену Стерненком інформацію.

Ба більше, ще наприкінці листопада сержант 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна в ефірі "Суспільне. Спротив" заявляв, що росіяни почали використовувати нічні дрони-камікадзе на Донецькому напрямку.

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Kyiv Post також звернувся до Міністерства оборони з проханням підтвердити або спростувати використання нічних FPV-дронів російськими військами. МОУ у відповідь порадило звернутися до Генерального штабу ЗСУ. На момент публікації матеріалу Kyiv Post все ще не отримав відповідь від Генштабу.

Опитані нами військові наголошують, застосування нічних FPV-дронів – серйозна проблема.

Командир підрозділу ударних БПЛА на імʼя Назар* (імʼя змінене з міркувань безпеки), який поспілкувався з Kyiv Post на умовах анонімності, припускає, що зараз відбуваються пробні використання таких безпілотників. За його словами, у таких FPV-дронах росіяни застосовують і світлочутливі камери, «які бачать в темну пору доби, але при якомусь мінімальному освітленні», і більш небезпечні - теплові камери.

«Минулого тижня зʼявилося відео використання, наскільки я розумію, десь на Бахмутському напрямку ФПВ-дронів з такими камерами. Це серйозна проблема, бо багато логістики, багато ротацій, підвозів, якихось робіт відбуваються вночі», - розповідає військовий.

Він пояснює, що до якогось часу така діяльність вночі вважалася умовно безпечною.

«Вночі тебе може «змалювати» якийсь дрон або «крило», але по тобі буде працювати артилерія, що є не завжди точним. Якщо на тебе вилітає ФПВ з тепловою камерою - шансів стає дуже мало. Вночі набагато краще видно силуети, людей, входи у бліндажі. Те, що вдень ще може бути замаскованим, вночі демаскує тепло», - зауважує командир.

Військовий з позивним Поттер розповів Kyiv Post, що підрозділи на Донецькому напрямку, де він несе службу, вже зіткнулися з нічними дронами. Перші випадки зафіксовані близько двох місяців тому.

«Наші спеціалісти по радіоелектронній боротьбі засікли сигнал і картинку їхню у темний період часу. Для нас це був такий собі сюрприз», - згадує боєць.

Він запевняє, що з того часу всі підрозділи прилаштувались та трохи адаптувались під маскування від нічних FPV.

«Але ж до кінця ти все одно ідеально не захистишся на 100%. Тому під час всіх пересувань ми беремо до уваги можливість застосування по нас таких дронів», - наголошує Поттер.

Боєць ЗСУ теж визнає серйозність проблеми нічних дронів, пояснюючи, що будь-які переміщення особового складу та техніки, ротації відбуваються «по сірому» - у проміжок часу, коли ще не світало, і вже не так темно.

«Вони вже створюють проблему з переміщенням, тому що звичайний метод маскування вже буде функціонувати не так, як до цього», - додає Поттер.

Аеророзвідник з позивним Дієго Родрігез у розмові з Kyiv Post каже, що нічні дрони – дуже ефективна зброя, яка стане серйозним викликом для ЗСУ. «Неможливо всю ніч нонстоп лазити з приладом нічного бачення або залипати в тепловізор. І це не так зручно - у них обмежений кут огляду і заряд батареї», - зауважує він.

Чому росіяни не застосовували такі дрони раніше?

Родрігез вважає, що раніше росіяни не використовували нічні БПЛА, бо їх не було, однак російські війська швидко адаптуються і вчаться, «а потім розвивають технологію в міру своїх можливостей».

Таку ж думку висловив і Поттер: «Раніше росіяни ці дрони не використовували, тому що війна не статична, а дуже ситуативна… Як ми вчимось, так і вони вчаться. Тому це не дивно, що вони вигадують якісь нові методи».

На думку Назара, раніше у росіян не було ані потреби, ані можливості використовувати нічні FPV.

«Влітку був день набагато довший, роботи було набагато більше вдень. Зараз світловий день короткий. Коли зараз встає сонце, оскільки зима, все дуже сіре, тому по умовному «сіряку» використання теплової камери дає перевагу», - каже військовий.

Він звертає увагу, що ці камери достатньо дорогі, однак у Росії є такі можливості, і «ці можливості, мабуть, промислового рівня».

«Якщо раніше ФПВ застосовували виключно по техніці, великих об’єктах, то зараз навіть проти одного піхотинця, проти одного штурмовика може бути застосований дрон», - додав командир підрозділу ударних БПЛА.

Чи може Україна налагодити виробництво нічних FPV-дронів?

Усі військові, з якими ми поговорили, наголошують: це можливо, однак масове виробництво таких БПЛА під силу лише державі.

«Чи можемо ми переобладнати свої дрони? Як два пальці. Взагалі байдуже, яка камера на ньому звичайна чи інфрачервона! Але масово це може зробити тільки держава», - вважає аеророзвідник Родрігез.

Назар також впевнений, що Україна може переобладнати свої дрони, однак питання виключно у ціні.

«Якщо в нас будуть можливості, знову ж таки, у держави, у волонтерів, в організацій, які допомагають, якусь частину дронів робити саме з такими камерами. Ми не стоїмо на місці у багатьох питаннях, технологічно ми кращі, але кількісно ми не переважаємо. На жаль, це той варіант, коли кількість може побороти якість», - каже військовий.

На думку Поттера, в Україні вже є такі технології, а можливо, навіть і кращі.

«Тільки вони ще не поставлені на масове виробництво. Я думаю що це питання невеликого часу, тому що це дуже актуально», - наголошує він.

Військовий звертає увагу, що українські оборонці надзвичайно потребують звичайних FPV-дронів, тому «майже всі сили кинуті на те, щоб виробляти саме їх». На його думку, краще не переобладнувати існуючі дрони, а виготовляти нові види, і в України «для цього все є».

«Якби були відповідні деталі, то не було би проблем їх зібрати і масово виробляти. Я думаю, що цим вже давно пора зайнятися державі - фінансувати відповідно, і на державному рівні завозити деталі, усі складові. Робити масові виробництва, тому що волонтерські організації не витягнуть ту кількість дронів, яка нам необхідна», - каже Поттер.

«Я вважаю, що хід війни відсотків мінімум на 80 залежить саме від цього виду озброєння», - додає боєць ЗСУ.

Назар так само визнає, що зараз війна стає більш технологічною: «це стає війною дронів у деяких випадках».

На потребі українських сил оборони в якомога більшій кількості безпілотників різних видів наполягає і Родрігез: «Мої думки з цього приводу як фахівця у застосуванні БПЛА такі: чим більше роботів валитиметься за нас проти русні - тим краще. Роботи потрібні різні - літаючі, плаваючі, ходячі, розвідувальні і ударні. Вони коштують копійки в порівнянні з підготовкою, екіпіруванням і утриманням живого бійця».

З питанням про можливість виробництва українських нічних FPV-дронів Kyiv Post звернувся до Міністерства цифрової трансформації, Міноборони, Генштабу ЗСУ та «Укроборонпрому» (підприємства «Українська оборонна промисловість»). У Мінцифри порадили адресувати питання Міноборони, а в МОУ - Генштабу. В «Укроборонпромі» у відповідь на офіційний запит зауважили, що доступ до такої інформації обмежений з міркувань національної безпеки.