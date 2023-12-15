Легіон "Свобода Росії" заявив, що підірвав нафтобазу в російському Воронежі. У результаті вибуху знищено один резервуар з паливом “Роснефті”

Про це сказано в Telegram-каналі легіону.

"Щоб знищити паливо супротивника на фронті – потрібно провести розвідку за кілька днів, витратити енну кількість снарядів, залучити артилеристів та операторів БПЛА. Щоб знищити паливо в тилу – потрібний сірник і одна безсонна ніч", - прокоментували російські добровольці.

Формування відзвітувало, що у російських військових тепер мінус один резервуар з паливом "Роснефті". У Легіоні додали: "щоб знищити танк у тилу, достатньо відкрутити одну гайку на заводі-виробнику".

"Загалом передаємо гаряче привітання і величезну повагу всім невідомим патріотам, які працюють на нашій Батьківщині", - йдеться у повідомленні.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Російські добровольці зауважили, що природні ресурси Росії мають працювати на Росію, а "не на злочинну війну".

У Головному управлінні розвідки Міноборони 14 грудня повідомили, що інцидент трапився у вівторок, 12 грудня. У ГУР заявили, що "невідомі противники путінського режиму" підірвали резервуар із пальним, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа.

Російські пропагандисти ж вирішили приховати факт диверсії та вигадали "навчання підрозділів міністерства з надзвичайних ситуацій" біля багатотонної цистерни з пальним. Росіяни заявили, що під час "навчань" воронезькі рятувальники "попередили займання з наступним вибухом".

"Під які "навчання" маскують роботу місцевих слідчих органів на воронезькій нафтобазі, наразі незрозуміло навіть самим слідчим", - заявила українська розвідка.