Найбільший мобільний оператор в Україні "Київстар" заявляє про майже повну стабілізацію роботи після наймасштабнішої в телекомгалузі кібератаки.

Про це в коментарі Kyiv Post розповіла речниця компанії Ірина Леліченко.

За її словами, за минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків та стабілізували зв'язок в Києві.

"Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі – в міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього Інтернету", - розповіла речниця.

Леліченко зазначила, що відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України.

"Сьогодні в планах компанії - подальше відновлення послуг передачі даних. Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіг вимог безпеки", - наголосила вона.

Водночас, зауважила речниця, у деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі з якістю зв`язку, але в компанії обіцяють їх оперативно усувати.

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі найбільшого мобільного оператора в Україні "Київстар": абоненти масово скаржилися на відсутність зв'язку та інтернету, були проблеми з роботою банкоматів та терміналів. Без сигналу телекомунікаційної мережі залишилися близько 24,3 мільйона користувачів в Україні.

Kyiv Post зібрав усі подробиці масштабного збою в роботі "Київстару".