На польсько-українському кордоні помер водій вантажівки, який чекав у черзі через страйк польських перевізників.

Трагедія сталася на пункті пропуску «Краківець-Корчова».

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у коментарі Суспільному.

Причина смерті чоловіка наразі невідома.

«Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», - зазначив Балін.

Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокади на українсько-польському кордоні.

На початку листопада на парковці біля пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» помер водій вантажівки з України, який чекав на перетин кордону.

Ще один водій помер наприкінці листопада на стоянці неподалік пункту «Корчова-Краківець».

Станом на ранок 17 грудня, заблокованими залишаються три напрямки на польсько-українському кордоні.

За даними речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, у черзі стоять більше двох тисяч вантажівок.

У ніч на понеділок польські перевізники можуть знову заблокувати найбільший пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», через який 11 грудня відновили рух.

Про це повідомляє польське радіо Rmf24. Напередодні польський суд скасував заборону на проведення акції.