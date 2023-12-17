На польсько-українському кордоні помер водій вантажівки, який чекав у черзі через страйк польських перевізників. 

Трагедія сталася на пункті пропуску «Краківець-Корчова». 

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у коментарі Суспільному. 

Причина смерті чоловіка наразі невідома. 

«Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», - зазначив Балін.

Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокади на українсько-польському кордоні. 

На початку листопада на парковці біля пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» помер водій вантажівки з України, який чекав на перетин кордону. 

Ще один водій помер наприкінці листопада на стоянці неподалік пункту «Корчова-Краківець». 

Станом на ранок 17 грудня, заблокованими залишаються три напрямки на польсько-українському кордоні. 

За даними речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, у черзі стоять більше двох тисяч вантажівок. 

У ніч на понеділок польські перевізники можуть знову заблокувати найбільший пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», через який 11 грудня відновили рух.

Про це повідомляє польське радіо Rmf24. Напередодні польський суд скасував заборону на проведення акції.

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