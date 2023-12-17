На польсько-українському кордоні помер водій вантажівки, який чекав у черзі через страйк польських перевізників.
Трагедія сталася на пункті пропуску «Краківець-Корчова».
Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у коментарі Суспільному.
Причина смерті чоловіка наразі невідома.
«Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», - зазначив Балін.
Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокади на українсько-польському кордоні.
На початку листопада на парковці біля пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» помер водій вантажівки з України, який чекав на перетин кордону.
Ще один водій помер наприкінці листопада на стоянці неподалік пункту «Корчова-Краківець».
Станом на ранок 17 грудня, заблокованими залишаються три напрямки на польсько-українському кордоні.
За даними речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, у черзі стоять більше двох тисяч вантажівок.
У ніч на понеділок польські перевізники можуть знову заблокувати найбільший пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», через який 11 грудня відновили рух.
Про це повідомляє польське радіо Rmf24. Напередодні польський суд скасував заборону на проведення акції.
Коментарі (0)