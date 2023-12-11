Перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з 11 грудня розблоковано один із пунктів пропуску на кордоні України та Польщі - КПП "Ягодин – Дорогуськ".

Про це міністр написав у Facebook.

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок", - зауважив Кубраков.

Віцепремʼєр поінформував, що у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску. Ще 25 вантажівок оформлюються і прямуватимуть у бік Польші.

За словами Кубракова, блокування найбільшого вантажного пункту пропуску тривало понад місяць.

"За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені", - додав він.

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Нагадаємо, минулого тижня ПАО "Укрзалізниця" відправила до Польщі перший контрейлерний потяг із вантажівками. Над проєктом компанія працювала два тижні. Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів.

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