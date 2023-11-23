Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін повідомив, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади", - заявив Балін.

На його думку, причини, скоріш за все, фізіологічного характеру.

"Так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах, і незрозуміло, коли вони зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики й правоохоронні органи, але факт є", - додав віце-президент асоціації.

У померлого водія машина на харківських номерах. Балін додав, що знає ім'я водія, однак не назвав його.

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