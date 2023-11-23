Віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін повідомив, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади", - заявив Балін.

На його думку, причини, скоріш за все, фізіологічного характеру. 

"Так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах, і незрозуміло, коли вони зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики й правоохоронні органи, але факт є", - додав віце-президент асоціації.

У померлого водія машина на харківських номерах. Балін додав, що знає ім'я водія, однак не назвав його.

Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо
Більше по темі

Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо

У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

Раніше ми писали, що 11 листопада в Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
13 годин тому
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
Марічка Паламарчук
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
14 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Латвія стверджує, що підозрюваний у шпигунстві на користь Росії помер через «раптові» проблеми зі здоров’ям
Далі » Польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною