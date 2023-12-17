Водію вантажівки, який помер напередодні на кордоні з Польщею, стало зле у місці обслуговування пасажирів «Грушовіце» на автомагістралі A4.

Про це повідомив генконсул України в Любліні Олег Куць в коментарі Укрінформу.

Чоловік поскаржився на біль у грудях та звернувся за допомогою. Під час очікування «швидкої» він знепритомнів. Його доправили до лікарні в Перемишлі. Там лікарі констатували смерть водія та виключили причетність до неї третіх осіб.

Чоловіку було 38 років.

Напередодні віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників повідомив про третій випадок смерті українського водія від початку блокади на кордоні.

Трагедія сталася на пункті пропуску «Краківець-Корчова».