Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив інформацію про прослушку в своєму кабінеті, зауваживши, що прослушка була знайдена не лише в ньому.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

"Скажу вам так: це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку - ред.)", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, цей кабінет не був його постійним місцезнаходженням, адже у військового є декілька місць, де він працює.

"І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли (прослушку - ред.)", - сказав він, додавши, що прослушку знайшли не лише в цьому кабінеті.

Генеральний штаб ЗСУ водночас підтверджує, що в неділю, 17 грудня, під час планової перевірки приміщень в одному з місць дислокації "було виявлено елементи обладнання для зняття інформації".

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"Пристрої для прослуховування були встановлені в кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що про знайдені пристрої повідомили Службу безпеки України.

Залужний, відповідаючи на запитання журналістки, чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне, запевнив: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Головнокомандувач ЗСУ розцінює цей інцидент як "війну".

"Все може бути. Слідство доведе, що це було", - заявив Залужний.

За його словами, в цей кабінет він мав прийти сьогодні о 7 ранку. На запитання, чи могла там озвучуватися інформація, що становить державну таємницю, Залужний уточнив, що це приміщення використовувалося й раніше, але перерва була досить суттєвою.

"Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися", - прокоментував головнокомандувач ЗСУ.

У неділю низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела написали, що в кабінеті Залужного знайшли прослушку.

Пізніше Служба безпеки України відкрила справу за цим фактом.

Кримінальну справу розслідують за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

У СБУ при цьому запевняли, що техніку виявили не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке він міг використовувати для роботи у майбутньому.

Попередньо було відомо, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

"Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу", - додали в СБУ.