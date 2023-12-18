Росія продовжує промивати мізки українським дітям, яких вивезла з тимчасово окупованих територій України. Бойовики терористичної організації "Вагнер" проводять пропагандиські лекції в таборах, де перебувають викрадені українські діти.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), росіяни проводять “діалоги з героями” в межах яких терористи популяризують війну Росії проти батьківщини маленьких українців. Зафіксовано випадок, коли лекції читав наркоторговець із розформованої ПВК “Вагнер”.

“Лектор, якого окупанти демонструють як приклад українським дітям, у 2021 році був засуджений до 8 років і 2 місяців колонії суворого режиму за незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах”, - розповідають в ЦНС.

У 2022 році чоловіка завербували в ПВК “Вагнер”, і він вирушив в Україну. Через 6 місяців контракт закінчився, і наразі він дає “уроки мужності” вивезеним із України дітям.

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Як повідомляв Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на початку жовтня, на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і в Росії діють щонайменше 70 таборів, де росіяни примусово «перевиховують» викрадених українських дітей з метою позбавити їх національної ідентичності.

За словами Лубінця, це “навчання” є примусовим, тому українські діти не мають вибору - брати участь, чи ні. Це офіційна навчальна програма на території РФ для українських дітей.

“Росіяни це роблять не просто свідомо, вони хочуть саме з числа українських дітей ростити нове покоління російських військовослужбовців, які в майбутньому напевне, на думку росіян, повинні знову воювати проти України чи проти інших держав”, - сказав Дмитро Лубінець.

Лише за одну зміну в таких таборах проходять "навчання" тисячі дітей. Участь у цій навчальній програмі беруть не лише хлопці, а й дівчата, яких навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні, готують до військової кар’єри. Російські пропагандисти розповідають дітям, що України та української нації ніколи не існувало.

“Свідомо росіяни вчиняють дії, які направлені на примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. Це є однією з ознак геноциду як воєнного злочину…”, - сказав Лубінець.

Загалом наразі відомо про те, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські військові вбили 512 українських дітей і скалічили ще 1158. Від тортур постраждали 75 дітей. Зафіксовано 13 випадків сексуального насильства над неповнолітніми.

Також омбудсмен вказав, що росіяни депортували на свою територію або з тимчасового окупованого Криму загалом близько 20 тисяч дітей.

Він запевнив, що всі зусилля держави спрямовані на те, аби росіяни почали масово повертати українських дітей. Крім того, вже є нові механізми пошуку дітей на території Росії.