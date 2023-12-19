Генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун заявив, що знайдена в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного прослушка була імітацією пристрою.

Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода».

«Наскільки мені відомо, не було знайдено не тільки засобів запису, а й елементів живлення. Тобто це була імітація пристрою, який, можливо, був закладений для якихось інших дій, не для запису. Можливо, для провокації», - зазначив генерал-майор.

Ягун наголосив, що прослухати певні речі або отримати якусь таємну інформацію під час засідання у кабінеті головнокомандувача «неможливо апріорі», адже там є спеціальна апаратура, яка блокує будь-які записуючі або відеопристрої у приміщенні, де працює особа такого рівня.

Він пояснив, що перед будь-якою нарадою здійснюється перевірка.

Більше по темі Німецька компанія Rheinmetall поставить ЗСУ десятки тисяч артилерійських снарядів Німецька компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на постачання у 2025 році декількох десятків тисяч снарядів різних типів для потреб ЗСУ.

«Вони знайшли цей пристрій перед тим, як він (Залужний, - ред.) зайшов. Тобто зробити так, щоб хтось заклав пристрій, а він прийшов і провів якусь нараду, неможливо. Це порушення протоколу. На що сподівалася ця особа чи особи, які це робили, я не дуже розумію», - зауважив Ягун.

На думку генерала СБУ, це зробив або дилетант, який не розуміє, що там насправді відбувається, у що сам Ягун не вірить, або люди, «які розуміли, для чого їм це потрібно».

«Це потрібно для провокації. Дуже просто: десь через деякий час спробують викинути якісь аудіозаписи, зроблені за допомогою штучного інтелекту з голосом, подібним на Залужного, які вчергове будуть порушувати ту саму тему: протистояння військової та цивільної влади в Україні. Кому це вигідно? Напевно, ворогу. Нехай розбираються», - сказав Ягун.

На питання журналістки, чи означає це, що хтось у спецслужбах отримав доступ до майбутнього кабінету головкомандувача ЗСУ і зміг здійснити провокацію, він зауважив, що будь-яка техніка, яка використовується Службою безпеки, номерна та записана на того співробітника і на той підрозділ, який її використовує.

За словами Ягуна, під час слідства може виявитись, що це спецтехніка, яка виготовляється у спеціальному інституті, «а не купляється десь на AliExpress». Але якщо якісь елементи і можна придбати, то все одно вони переробляються і нумеруються, відповідно до вимог законів.

Він також розповів, що доступ до таких приміщень має надзвичайно обмежене коло осіб. Серед осіб, які є в оточенні головнокомандувача ЗСУ, є і співробітники СБУ, які офіційно туди введені для того, щоб вести комунікацію між Службою безпеки і головнокомандувачем, тому що йде війна і потрібно координувати свої дії.

«Це офіційні особи. І я не думаю, що вони візьмуть на себе відповідальність щось підкладати і підслуховувати. Тому думаю, що, швидше за все, це сторонні особи, які, можливо, входять в коло осіб, які мають доступ до цього приміщення. Але ще раз наголошую: це коло дуже-дуже обмежене, і є інформація про тих, хто туди може заходити і виходити», - сказав генерал СБУ.

За його словами, доступ має обмежене коло людей: від головнокомандувача до технічних співробітників, які прибирають приміщення. Це коло не перевищує 10 осіб.

Генерал-майор додав, що є протокол перевірки таких приміщень і можна зрозуміти, коли саме ця техніка там опинилась. За словами Ягуна, якщо слідство буде неупередженим, то зможе визначити, чия ця техніка та її походження, і чи є це просто імітаційною технікою.

Водночас видання РБК-Україна з посиланням на неназване джерело у військових колах писало, що виявлені пристрої для зчитування інформації нібито виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив. Генерал СБУ пояснив, що якщо такі пристрої куплені на AliExpress, встановити їх неможливо.

«Вони заборонені нашим законодавством, але якщо поставити собі за мету привезти такі речі, то це можливо. Вони компактні, не дуже великі, тому десь з-закордону можна замовити і привезти. Ми ж не знаємо, яка там техніка», - розповів Ягун.

Він наголосив, що експертизи техніки займуть щонайменше місяць.

«Коли мене питають: «Це ж провал, якщо агента знайшли в Службі безпеки?». Це, навпаки, плюс, тому що вони виявили цього агента, вони не дозволили йому там працювати, не дозволили використати свої можливості для нанесення шкоди Україні», - зауважив генерал-майор.

Підсумовуючи, він звернув увагу на те, що Росія зараз активно використовує цю ситуацію.

«Ворог смакує подробиці, розказує, як все в нас погано. Все треба дивитися через призму, кому це вигідно в першу чергу. На цьому етапі, можливо, є і такі здобувачі вигоди і в Україні, але в переважній більшості поки що цим скористалися у Росії», - заявив Ягун.

Нагадаємо, у понеділок Валерій Залужний підтвердив інформацію про прослушку в своєму кабінеті, зауваживши, що прослушка була знайдена не в одному приміщенні.

У неділю низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела написали, що в кабінеті Залужного знайшли прослушку. Пізніше СБУ відкрила за цим фактом кримінальну справу. Провадження роозслідують за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

У СБУ при цьому запевняли, що техніку виявили не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке він міг використовувати для роботи у майбутньому. Повідомлялося, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані.