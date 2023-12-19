Телеком-оператор Київстар станом на вівторок, 19 грудня, відновив швидкісний мобільний інтернет у метрополітенах Києва та Харкова.

Про це у коментарі Kyiv Post повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

"Компанія відновила швидкісний мобільний інтернет в метрополітені Києва, а раніше мобільний інтернет було відновлено в метро Харкова. Також розпочала роботу інформаційна система "Мій Київстар", де абоненти можуть подивитись залишки на рахунках", - розповіла вона.

За словами Леліченко, телеком мережа практично увійшла в період стабілізації - 99% базових станцій на підконтрольній Україні території – у працездатному стані. Клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги звязку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу та інші. Крім того, магазини компанії відновили надання клієнтам більшості сервісів.

Також "Київстар" продовжує покращувати роботу послуги "Домашній Інтернет" у Києві та ряді інших місць і планує найближчим часом поступово зняти обмеження у швидкості мобільного інтернету.

"Спеціалісти Київстар працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу і планують запустити цю послугу для українських абонентів в Німеччині, Чехії, Польщі та ряді інших країн вже найближчим часом", - сказала речниця.

Для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь свій наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів із Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн.

Після повної стабілізації роботи компанія здійснить нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами звʼязку через хакерську атаку, додали у "Київстар".

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі найбільшого мобільного оператора в Україні "Київстар": абоненти масово скаржилися на відсутність зв'язку та інтернету, були проблеми з роботою банкоматів та терміналів. Без сигналу телекомунікаційної мережі залишилися близько 24,3 мільйона користувачів в Україні.

Kyiv Post зібрав усі подробиці масштабного збою в роботі "Київстару".