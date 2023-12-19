Франція та Британія підтвердили важливість підтримки України та висловили впевненість у тому, що Путін програє.

Про це заявили міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна та її британський колега Девід Кемерон на спільній пресконференції за підсумками першого візиту глави МЗС Великої Британії до Франції після призначення на цю посаду, повідомляє Укрінформ.

"Наші дві країни пліч-о-пліч з самого початку, вони працюють разом над тим, щоб Україна відновила свою свободу", - сказала Колонна.

Вона додала, що «ця співпраця може бути ще посилена, бо на кону не лише доля України, а й безпека європейського континенту".

Лондон і Париж "були рішучими прихильниками України і залишатимуться такими доти, доки це буде необхідно", - заявив Кемерон.

За його словами, якщо ця підтримка триватиме, "я не сумніваюся, що Путін програє, і дуже важливо, щоб він програв".

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