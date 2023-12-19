У вівторок, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами в Києві. Підсумкова пресконференція відбулася на тлі потужного тиску Росії на фронті, у стані союзників є певні застереження щодо надання допомоги, а деякі навіть влаштовують транспортну блокаду для українського експорту.

Минулого тижня Зеленський вирушив у турне західними країнами, щоб обґрунтувати необхідність більшої військової і політичної підтримки України.

Втім, йому не вдалося переконати Конгрес у Вашингтоні схвалити виділення 60 мільярдів доларів на підтримку, а в Брюсселі, після ухвалення історичного рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС, угорський лідер Віктор Орбан заблокував близько 50 мільярдів євро допомоги, призначеної для Києва.

Невдачі на дипломатичному фронті сталися після невдалого контрнаступу, який Київ розпочав у червні, використовуючи танки і зброю, надані Заходом.

Більше по темі Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися Україна зараз зіткнулася з серйознішими перешкодами, ніж просто недостатня підтримка з боку американських конгресменів, і ці перешкоди стає все важче долати, що тішить пропагандистів Кремля

Крім цього, нещодавні опитування свідчать про те, що громадяни України втрачають довіру до свого лідера.

На пресконференцію покликали понад 200 представників ЗМІ. Спілкування з журналістами тривало рівно 2 години.

Kyiv Post зібрав для вас головне з того, про що сьогодні говорив Президент Зеленський.

Про мобілізацію

За словами Зеленського, Збройні сили України попросили мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. Це питання розглядалося, зокрема, під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

“... вони [військове командування] запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що питання залучення додаткових людей в лави Збройних сил, дуже чутливе, складне, і йому, щоб наважатися на такий крок потрібно більше аргументів. Також за його словами, перш ніж залучати залучати додатковий мобілізаційний резерв, потрібно краще продумати і впровадити механізм демобілізації. Кошти, які потрібні на мобілізацію такої кількості людей за даними, наданами головою держави - це близько 500 млрд гривень.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що гіпотетичний закон про мобілізацію жінок не підпише. Втім, щодо питання про мобілізацію молодих людей, Зеленський не був дуже категоричним.

“Що стосується [людей віком] 25 років. Якщо буде аргументовано, на сьогодні побачу, що це необхідно, з цим погоджусь”, - сказав він.

Про допомогу Заходу

На початку пресконференції Зеленський зазначив, що Україна отримає ще кілька ЗРК Patriot цієї зими.

“Хочу подякувати партнерам. І за Patriot і за NASAMS. Потужний новий пакет, і це важливо”, - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що впевнений у США і Україна й надалі буде мати повну підтримку та фінансову підтримку від них.

"Що стосується фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що США нас не зрадять і те, про що ми домовилися в США буде виконано в повному обсязі", - сказав Зеленський.

Президент України запевнив, що “знайшов порозуміння з Байденом і обома палатами", тому Україна отримає фіндопомогу від США. Питання лише у терманіх. Втім, Зеленський визнав, що зміни внутрішньополітичного контексту в стані головного союзника України можуть погіршити ситуацію з наданням допомоги США. Зокрема, йдеться про результати майбутніх президентських виборів. «Якщо політика наступного президента – ким би він не був, буде іншою до України, більш холодною або пріоритет буде на внутрішній політиці, більш економною, то, я думаю, ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні», - зауважив Зеленський.

Щодо анонсованого пакету допомоги ЄС розміром 50 млрд євро, то Зеленський наголосив, він не сумнівається в тому, що цю допомогу Україна отримає, навіть попри спротив Угорщини та її лідера Віктора Орбана.

Про те, чи буде Зеленський звільняти Головнокомандувача ЗСУ Залужного

Президент Зеленський зазначив, що у нього робочі стосунки із Валерієм Залужним, головнокомандувачем ЗСУ, хоча нещодавно в медіа ширилися чутки про нібито напружені стосунки між президентом і головнокомандувачем ЗСУ.

“З Залужним у мене робочі стосунки. Він має відповідати за результат на полі бою”, - наголосив Зеленський

На питання журналістки чи планує він звільняти Залужного, президент наголосив, що він чекає від військового керівництва низку чітких рішень про мобілізацію, результатів на полі бою. “Є стратегія - чекаю результатів та деталі”, - додав Володимир Зеленський.

За словами Президента, зараз немає місця для жодних особистих інтересів: «Я не розвиваю труднощі в особистих стосунках. Держава України – це не про власні інтереси. Головне – це результат, щодня, на всіх посадах. І відповідальність за свою роботу».

Про повільний контрнаступ у 2023 році та можливий програш України

Попри розмови про повільний та провальний контрнаступ в 2023 році, Зеленський відкидає можливість програшу у війні з Росією, навіть, на тлі зниження обсягів допомоги від партнерів та союзників.

Відповідаючи на питання журналістів чи може Україна поступово прийти до програшу у війні, Зеленський відповів: "Ні... Ми були у найскладнішій ситуації, ми були майже повністю окуповані - принаймні центральні регіони, логістика нашої держави, дороги, залізниця, доставка продуктів харчування, ми були в повній блокаді, ми вистояли".

“Зараз у нас інша ситуація. І я погоджуюсь, що є виклики – скільки ще допомоги щодо артилерійських снарядів, ПТРК, щодо артилерійських систем, особливо 155 калібру, щодо ремонтів цих систем, відправки тощо, але відкриваються потроху хаби», - наголосив Зеленський.

Про вступ України до НАТО

Зеленський нагадав, що Україна ще жодного разу не отримувала запрошення для вступу в Альянс. За його словами, вступ України до НАТО є найпотужнішим варіантом підтримки України.

"Але нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі, чесно кажучи, маячня. Чому? Ми жодного разу не отримували такої пропозиції. Жодного разу від жодного з партнерів. І чесно кажучи, важко уявити, як це може бути", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вступ України до НАТО "частинами" має високий ризик та загрожує прямим конфліктом Альянсу і РФ.

“Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас. Я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, тут буде запитання, чи будуть країни НАТО боротися за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО. Не повністю, а якийсь статус. Бо ми ж не визнаємо (російськими - ред.) території, які окуповані Росією. Це буде говорити, що ми з вами не зовсім в НАТО. Тобто частина наша якимось чином в якомусь статусі в безпековому союзі, а частину ми не визнаємо, що вона російська", - сказав Зеленський.

Фото: AFP

Про стратегію війни та плани

Зеленський наголосив, що військова тактика може змінитися після того, як буде враховано результати дій на півдні України у 2023 році. Втім, він відмовився говорити про подробиці військових планів на наступний рік. “Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, тому що всі навколо говорили, які в нас цілі... Вибачте... що не можу вам сказати, не можу вам сказати жодної деталі з наших контрнаступальних й оборонних дій наступного року", - сказав Зеленський

Про те, чи закінчиться війна в 2024-му

Зеленський вважає, що ніхто не має відповіді, чи закінчиться війна Росії в України у наступному 2024-му році. Зеленський наголосив на тому, що “навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні не знають відповіді”.

"Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності.Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - сказав президент України.

Також Зеленський зазначив, що “війна, перемога, поразка, стагнація - залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але здебільшого від нас із вами”

Якщо Україна не втратить свою стійкість, то кінець війни буде швидше.

“Якщо не втратимо наш дух, можна жити зі скепсисом, але можна і країну "про….". А я до такого не готовий. І я знаю, що таких, як я мільйони. Ми не готові віддати нашу країну", - сказав лідер України.

Про мільйон дронів у наступному році

«Я позитивно ставлюся до збільшення виробництва дронів і створення спеціальних підрозділів, а також має бути спеціальна інфраструктура управління дронами. Щодо виробництва, то мільйон дронів у наступному році ми робимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно і було, і я знаю, що так воно і буде», - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що виробництво артилерійських снарядів 155 калібру також збільшуватиметься.

Втім, Зеленський розповів і про проблеми з бюрократією та логістикою, внаслідок чого зброя надходить до військових довше, ніж мало би бути.

За словами Зеленського, на засіданні Ставки йому повідомили про те, що 26 тисяч дронів лежали на складі і не доїхали до фронту.

«Дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються такі бюрократичні радянські процеси, коли 26 тисяч дронів лежали на одному складі і не доїхали до фронту. Так, було гучно на Ставці…», - зазначив Президент.

Фото: AFP

Про обмін полоненими

Зеленський зазначив, що не може розповісти, що саме ускладнило процес обміну полоненими, оскільки це буде "не дуже етично". Втім, процес “дійсно уповільнився через проблеми з боку РФ”

«Процес ускладнено. Цей трек (обмін полоненими – ред.) працює, він дійсно уповільнився через причини з боку РФ. Але є відповідні дуже конкретні ці причини. Трек відкриється. Зараз працюють над достатньо непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути. Дай бог, вдасться. Це перше. Друге, що стосується цивільних, якщо ми говоримо про трек з дітьми, то там маленька кількість, але тим не менш потроху повертаються, тут допомагає нам Катар», - повідомив Зеленський.

Президент, все ж, висловив сподівання, що обмін військовополоненими активізується , Україна разом зі своїми партнерами працює над тим, щоб якнайшвидше повернути усіх полонених.

Про свою родину та родини українців, які виїхали

Зеленський повідомив, що вся його родина в Україні. “Син ходить в школу, донька - в університеті, і я радий, що вони тут - вони зробили свій вибір”, - сказав він.

Президент України також висловив впевненість у тому, що більшість українців повернеться додому, якщо буде потужніше ППО. Водночас він запевнив, що Україна не кине напризводяще своїх громадян за кордоном.