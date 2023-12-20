Більше половини українців (55%) хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде з порушенням законів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Думки, що треба карати за законом, навіть якщо це займе багато часу, дотримуються 42% респондентів. Решта 3% опитаних не визначилися зі своєю думкою.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький наголосив, що корупція залишається одним із найбільших подразників в українському суспільстві. Більшість українців вимагають покарання корупціонерів навіть із порушенням законів (і порівняно з періодом до вторгнення є радикалізація поглядів).

"Насправді це є тривожною тенденцією, оскільки входить у суперечність із розбудовою сучасної європейської правової держави", - зауважив Грушецький.

Соціолог додав, що останні викриття окремих чиновників здатні лише на певний час бути аргументом, що боротьба з корупцією дійсно ведеться. За його словами, громадськість очікує на реальні вироки та реальну відповідальність.

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"Тому "улюблений" метод затягування в часі та в результаті "поховання справ" може врятувати чийогось друга-корупціонера, але може мати нищівний ефект на підтримку влади у вже скорому майбутньому", - попередив Грушецький.

Опитування провели 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine Анастасія Мазурок повідомила, що основними проблемами країни українці вважають війну (у листопаді 96%, тоді як у березні так вважало 98%) та корупцію (88% у листопаді, 77% у березні),

Проте якщо війни та руйнувань наприкінці року українці стали боятися менше, то корупційні ризики навпаки стали турбувати на 11% більше респондентів.

До того ж, корупцію респонденти вважають найбільшим ризиком у відновленні країни одразу за двома параметрами: повернення корупційних схем (79%) та відсутність контролю і, як наслідок, розкрадання коштів (75%).