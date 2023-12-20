Російські студенти нібито "добровільно мобілізуються" та йдуть на війну проти України. Як повідомив 19 грудня міністр оборони Росії Сєрґєй Шойгу на колегії Міноборони, понад 4 тисячі студентів з початку 2023 року "добровільно взяли академічну відпустку і виконують бойові завдання".

Шойгу також повідомив, що в російській армії у 7 разів збільшилася кількість іноземних добровольців, які бажають воювати проти України. В той же час, за його словами, в українській армії спостерігається зворотна тенденція: кількість іноземних "найманців" нібито скоротилася в 6 разів.

Kyiv Post звернувся до української воєнної розвідки за уточненням цієї інформації, втім там заявили, що це чергова “маячня”.

Як повідомив Шойгу, від січня 2023 року до лав Збройних сил РФ було набрано близько 490 тисяч контрактників і добровольців, і "бойовий досвід в Україні" вже отримали понад 650 тисяч військових.

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"На сьогодні російська армія є найбільш підготовленою і боєздатною у світі, що має передове озброєння, перевірене в бойових умовах", - підсумував Шойгу.

1 грудня Владімір Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності армії на 170 тисяч осіб. Загальний штат збройних сил має зрости до 2 209 130 осіб, з них військовослужбовців - 1 320 000.

Про втрати в лавах російської армії Шойгу не повідомив, але запевнив, що за цей рік війни в Україні "кратно поліпшено виживання поранених".

На колегії міноборони Шойгу також згадав про те, що у зв'язку зі вступом Фінляндії до НАТО і майбутнім прийняттям до альянсу Швеції триває формування Ленінградського і Московського військових округів.

Результати “спецоперації”

Одним із результатів, яким похизувався міністр оборони Росії стало те, що "звільнено" територію в п'ять разів більшу за ту, яку займали Луганська і Донецька народні республіки до початку спецоперації.

Також, за словами Шойгу, на тимчасово окуповані території України переїхало майже три мільйони людей: “У нові регіони Російської Федерації повернулося майже три мільйони біженців, які не бачили своїх рідних з 2014 року”.

Міноборони Росії зазначило, що офіцери НАТО здійснюють підготовку військових операцій, навчають особовий склад ЗСУ як у своїх країнах, так і в Україні, втім безуспішно та з “колосальними втратами”.

“Сучасна російська техніка пройшла жорстку перевірку в умовах спецоперації і показала свою перевагу над аналогічними зразками країн НАТО”, - сказав Шойгу.