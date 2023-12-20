Загальний огляд:
- Вітчизняне виробництво бойових БПЛА на наступний рік заплановане на рівні 1 млн одиниць
- Сенат США переніс вирішення питання допомоги Україні на січень
- Зеленський заявив, що його армії потрібно півмільйона людей
- Повітряні сили збили ракету над Дніпропетровською областю
- Повідомляється про незначне просування російських військ під Авдіївкою
- Московські війська також займають позиції під Донецьком
Керівництво ЗСУ пропонує мобілізувати 500 тис. осіб, знизивши призовний вік
Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що його військове керівництво запропонувало мобілізувати "від 450 000 до 500 000 осіб", але йому "потрібно більше аргументів, щоб підтримати цю ідею", повідомляє агенція Франс Пресс (AFP). Військові чиновники повідомили AFP , що українські військові намагаються знайти нових призовників.
Деякі українці воюють від початку повномасштабного вторгнення Росії, а знайти добровольців на заміну загиблим або пораненим стає все важче, зазначає AFP.
Зеленський заявив, що будь-яка така мобілізація є "дуже делікатним питанням". Він попросив Збройні сили України розпочати новий призов після свят і зробити це "чесним шляхом". За його словами, мобілізація жінок виключена, але не виключено, що Україна може знизити призовний вік для чоловіків з 27 до 25 років.
Spiegel: суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених російських активів
Президент зазначив, що для фінансування одного солдата потрібно приблизно шість українських платників податків.
"Як нам знайти ще три мільйони платників податків з січня?" запитав Зеленський.
𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐚𝐠𝐚𝐧𝐝𝐚:— Victoria (@victoriaslog) December 19, 2023
Zelensky is killing Ukrainian youth.
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲:
Zelensky says he needs more arguments for lowering the draft age to 25 and that he won’t sign a law that allows to mobilize women. pic.twitter.com/0ns9UQfJms
Сенат США проведе голосування по Україні після свят
У вівторок обидві палати Сенату США оголосили, що будь-яке голосування щодо допомоги Україні доведеться перенести на наступний рік, оскільки республіканцям і демократам все ще потрібен час, щоб узгодити вимоги перших щодо радикальної зміни імміграційної політики США як частини будь-якої угоди щодо подальшого захисту України від російського вторгнення.
"Поки учасники переговорів працюють над питаннями, що залишилися, ми сподіваємося, що їхні зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів... на початку нового року", — йдеться у спільній заяві демократа Чака Шумера і республіканця Мітча Макконнелла.
"У час, що залишився в цьому році, представники Сенату і Адміністрації продовжать сумлінно працювати над остаточним узгодженням своїх домовленостей".
Зеленський обіцяє мільйон БПЛА вітчизняного виробництва наступного року для потреб оборони
Президент Зеленський також заявив у вівторок, що наступного року Україна виготовить близько мільйона безпілотників — зброї, що змінила обличчя сучасної війни, як зазначають військові спостерігачі за майже дворічним російським вторгненням.
"Наступного року ми виробимо один мільйон безпілотників, — сказав Зеленський. – Наші солдати отримають безпілотники українського виробництва у своїх бригадах".
Представники ЗСУ повідомили AFP, що війську потрібно від 100 000 до 120 000 БПЛА на місяць.
Warriors of the Bulava unit from the Presidential Brigade named after Bohdan Khmelnytskyi destroyed the enemy Vasilek mortar with the FPV drone #WildHornets and targeted 💩 positions with a bomber.— Wild hornets (@wilendhornets) December 19, 2023
Thanks to your support, defenders of Ukraine had a productive day 🫡… pic.twitter.com/sMacT5FAgY
Повітряні сили перехопили ракету, що летіла на Дніпро
Державна інформаційна агенція Укрінформ повідомило у вівторок, що голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у Telegram, що "сили повітряного командування "Схід" збили ворожу ракету над Дніпровським районом".
Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що під час повітряної тривоги в регіоні пролунав вибух. У понеділок аналогічну російську ракету було знищено над Криворізьким районом.
Оперативна ситуація в Луганській і Донецькій областях
Цього тижня московські війська досягли незначного просування на північний схід від Куп'янська, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Опубліковані в понеділок геолокаційні відеоматеріали свідчать, що російські війська незначно просунулися на північ від Синьківки (на північний схід від Куп'янська).
Додаткові геолокаційні відеоматеріали, опубліковані в понеділок, показують, що російські війська дещо просунулись північніше Первомайського (приблизно 10 км на південний захід від Авдіївки), а відеоматеріали, опубліковані у вівторок, вказують на те, що російські війська також дещо просунулися в районі кар'єру на південний захід від опорного пункту ЗСУ.
Російські військові блогери стверджують, що сили Кремля досягли тактичних успіхів на південний захід від Авдіївки і намагаються витіснити українські війська з позицій на коксохімічному комбінаті. Оглядачі також стверджують, що російські війська просуваються на північному фланзі Авдіївки в районі Степового.
More Vodyane.— imi (m) (@moklasen) December 19, 2023
RU T-72B3 Obr2022 destroyed by drone drop.
Near the quarry.
Location: 48.110814, 37.695008@UAControlMap @GeoConfirmed https://t.co/w8yVHQXaUp pic.twitter.com/phgGkulaow
Російські війська нещодавно здійснили незначне просування на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані у вівторок, свідчать про те, що російські війська досягли невеликого просування вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).
Коментарі (0)