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Керівництво ЗСУ пропонує мобілізувати 500 тис. осіб, знизивши призовний вік

Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що його військове керівництво запропонувало мобілізувати "від 450 000 до 500 000 осіб", але йому "потрібно більше аргументів, щоб підтримати цю ідею", повідомляє агенція Франс Пресс (AFP). Військові чиновники повідомили AFP , що українські військові намагаються знайти нових призовників.

Деякі українці воюють від початку повномасштабного вторгнення Росії, а знайти добровольців на заміну загиблим або пораненим стає все важче, зазначає AFP.

Зеленський заявив, що будь-яка така мобілізація є "дуже делікатним питанням". Він попросив Збройні сили України розпочати новий призов після свят і зробити це "чесним шляхом". За його словами, мобілізація жінок виключена, але не виключено, що Україна може знизити призовний вік для чоловіків з 27 до 25 років.

Більше по темі Spiegel: суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених російських активів Якщо конфіскація відбудеться, це буде перший прецедент для Німеччини. Досі підсанкційні активи РФ лише заморожували, позбавляючи російських власників можливості розпоряджатися ними.

Президент зазначив, що для фінансування одного солдата потрібно приблизно шість українських платників податків.

"Як нам знайти ще три мільйони платників податків з січня?" запитав Зеленський.