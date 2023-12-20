Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще трьох інтернет-агітаторів РФ у Київській та Харківській областях. У двох випадках ними виявилися прихильники УПЦ МП.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, агітатори використовували власні акаунти у соцмережах та популярних месенджерах, де публікували "авторський" деструктивний контент або репостили антиукраїнські заклики прокремлівських провокаторів з України та російських "топових" пропагандистів.

Зокрема, викрито мешканця Боярки, який поширював кремлівські наративи про "єдину московську церкву" в Україні. Він адміністрував власні сторінки у соцмережах, включаючи заборонені застосунки РФ на території України, із загальною аудиторією 5 тисяч користувачів.

На початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік написав заяву до "Управління президента РФ по роботі зі зверненнями громадян та організацій" на отримання громадянства країни-агресора.

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Іншу прихильницю УПЦ МП спецслужба викрила в Києві. 42-річна координаторка масових заворушень біля Києво-Печерської лаври під час даних подій навесні цього року закликала людей до опору законним діям правоохоронців.

Ворожу агітацію вона розповсюджувала через власні сторінки у соцмережах із загальною аудиторією майже 5 тисяч підписників.

Крім того, у Харкові викрили 47-річну місцеву жительку, яка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського "воєнкора" Олександра Сладкова про війну в Україні.

Під час боїв за Маріуполь агітаторка поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників "Азовсталі".

Наразі за двома фактами, викритими у столичному регіоні, матеріали скеровано до суду, за третім — триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заборону УПЦ МП. Документ підтримали 267 народних депутатів.

Голосування відбулося на фоні скандалу, який вибухнув в українському суспільстві після заяви спікера ВР Руслана Стефанчука. Він висловив сумнів у тому, що парламент підтримає заборону діяльності УПЦ МП, якщо відповідні законопроєкти внесуть до сесійної зали.