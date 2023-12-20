Федеральний прокурор Німеччини підняв питання про конфіскацію 720 млн євро заморожених російських активів, що може стати першим подібним прецедентом у ФРН.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Федеральний прокурор Петер Франк спрямував до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні клопотання щодо конфіскації вище вказаних коштів до державного бюджету, вказує видання.

Якщо конфіскація відбудеться, це стане першим подібним прецедентом для Німеччини. Адже підсанкційні російські активи лише заморожували, позбавляючи російських власників можливості розпоряджатися ними. Однак право власності росіяни не втрачали.

Йдеться про гроші з Національного розрахункового депозитарію Московської біржі, заморожені ще влітку 2022 року.

Як пише Spiegel, щойно підтвердилося включення цих активів у санкційний список Європейського союзу, JP Morgan отримала запит на трансфер понад 720 млн євро на рахунок у Commerzbank іншої дочірньої компанії Московської біржі, National Clearing Corporation. У зв’язку з санкціями банки відмовилися виконувати цю операцію.

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Однак слідчі тепер розглядають це як підставу конфіскації коштів як предмету злочину, оскіьки спроба їхнього виведення вже після оголошення санкцій може вважатися спробою їх обійти.

Водночас шанси заарештувати і судити порушників майже нульові, тому держава може спробувати конфіскувати кошти судовим рішенням, додає видання.

У публікації сказано, що Німеччина від початку застосування санкцій мала великі труднощі навіть з відстеженням російських грошей. Навіть після створення спеціальної робочої групи це залишилося проблемою, тому що реальні власники елітної нерухомості, яхт і автомобілів, ховаються за складними схемами.

Раніше Financial Times писало, що Європейська комісія має намір накопичити 15 мільярдів євро для допомоги Україні на доходах від заморожених Євросоюзом російських активів.

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