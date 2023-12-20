Вулиця на столичній Воскресенці перейменована на честь засновника місцевості - Остафія Дашкевича. Видатний український військовий та державний діяч початку XVI століття не лише є першим кошовим отаманом Війська Запорізького, але й засновником історичної місцевості Києва — Воскресенська слобідка.

Вулиця Віктора Курнатовського на межі Дніпровського та Деснянського районів столиці виникла у 50-ті роки XX століття під назвою Нова. А за 7 років змінила назву на честь російського революціонера-більшовика Віктора Курнатовського, близького друга та соратника Володимира Лєніна.

Тому в травні 2018 року народний депутат України Ігор Луценко звернувся до мера столиці Віталія Кличка про перейменування вулиці Курнатовського. Згодом ініціативна група зібрала близько 600 підписів мешканців, що проживають на цій вулиці.

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560 мешканців виступили “за” перейменування вулиці Остафія Дашкевича, оскільки саме він вважається засновником історичної місцевості Воскресенка або Воскресенська слобода.