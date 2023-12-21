Українські захисники уразили російські склади боєприпасів і техніку, розміщені на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора завітала кара небесна на територію колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі, де окупант необережно сховав БК та техніку", - написав він.

За даними Андрющенка, українським захисникам вдалось уразити всі необхідні цілі. Також у результаті було ліквідовано 10 російських військових.

"Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба", - зауважив Андрющенко.

У середу повідомлялося, що в Маріуполі місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО, втім, згідно з заявою Андрющенка, вона була неефективною.

Наразі Генеральний штаб ЗСУ ще не коментував цю подію.

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Слід зауважити, що на початку листопада, як повідомляв радник мера Маріуполя, російські військові почали формувати оперативно-технічні склади на території міста і району. Зокрема, росіяни використовували ангари, гаражі та колишні зерносховища.

Раніше ми писали, що в окупованому РФ Маріуполі росіяни проводять "анонімне" голосування стосовно майбутніх виборів російського президента.

За словами Андрющенка, людям телефонують і питають, чи все їм подобається в управлінні країною Путіним, чи будуть за нього голосувати, а також чи достатньо робить очільник самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін. Маріупольців просили повідомити їхні особисті дані "на правах анонімності".