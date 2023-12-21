Українські захисники уразили російські склади боєприпасів і техніку, розміщені на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора завітала кара небесна на територію колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі, де окупант необережно сховав БК та техніку", - написав він.

За даними Андрющенка, українським захисникам вдалось уразити всі необхідні цілі. Також у результаті було ліквідовано 10 російських військових.

"Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба", - зауважив Андрющенко.

У середу повідомлялося, що в Маріуполі місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО, втім, згідно з заявою Андрющенка, вона була неефективною.

Наразі Генеральний штаб ЗСУ ще не коментував цю подію.

Харчування для військових: з квітня Міноборони закуповуватиме продукти за новими правилами
Більше по темі

Харчування для військових: з квітня Міноборони закуповуватиме продукти за новими правилами

З 1 квітня закупівля відбуватиметься за каталогом із 409 найменувань продуктів для професійно складених меню, з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Слід зауважити, що на початку листопада, як повідомляв радник мера Маріуполя, російські військові почали формувати оперативно-технічні склади на території міста і району. Зокрема, росіяни використовували ангари, гаражі та колишні зерносховища.

Раніше ми писали, що в окупованому РФ Маріуполі росіяни проводять "анонімне" голосування стосовно майбутніх виборів російського президента.

За словами Андрющенка, людям телефонують і питають, чи все їм подобається в управлінні країною Путіним, чи будуть за нього голосувати, а також чи достатньо робить очільник самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін. Маріупольців просили повідомити їхні особисті дані "на правах анонімності".

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
"Київстар" повністю відновився після масштабної хакерської атаки та анонсував компенсації абонентам ВАЖЛИВО
1 годину тому
"Київстар" повністю відновився після масштабної хакерської атаки та анонсував компенсації абонентам
КиївПост
Міністр оборони: Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном Війна в Україні
2 години тому
Міністр оборони: Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном
КиївПост
Хроніка війни в Україні. 21 грудня: «Час грає проти нас» Війна в Україні
4 години тому
Хроніка війни в Україні. 21 грудня: «Час грає проти нас»
Джон Моретті
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Хроніка війни в Україні. 21 грудня: «Час грає проти нас»
Далі » Міністр оборони: Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном