Загальний огляд:
- Білий дім вважає, що Москва поновить штурми Авдіївки
- За даними Міністерства фінансів США, за рік прибутки Росії від продажу нафти впали на 32%
- Кремль знову відкинув пропозиції мирної угоди
- Російські війська просунулись в районі Бахмута і на заході Запорізької області
- Україна стверджує, що за два місяці Росія втратила 25 000 солдатів на Донеччині
Речник Ради нацбезпеки США попередив про посилення штурмів Авдіївки
“Ми вже бачили, що росіяни… не полишили і не збираються полишати своїх намірів вести наступальні операції, зокрема на сході, в районі Авдіївки, – сказав у середу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США адмірал Джон Кірбі. – І ми вважаємо – ми маємо всі підстави вважати, що коли ближче до кінця січня і в лютому ґрунт промерзне, росіянам, російським військам буде легше пересуватися”.
За його словами, Росія атакує критичну інфраструктуру України, запускає дрони і ракети і намагається використати зиму як зброю.
“Тож час грає проти нас. Ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше”, – сказав представник Білого дому, ще раз закликавши Конгрес проголосувати за 60-мільярдний пакет допомоги Україні, запропонований президентом Джоном Байденом.
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Цінова стеля на нафту зрізала прибутки Росії майже на третину в 2023 році
За період від січня до листопада поточного року прибутки Росії від продажу нафти і нафтопродуктів упали на 32%. Про це йдеться у документі, підготовленому Міністерством фінансів США.
Як пише агенція Франс Пресс, після встановлення граничної ціни Росія мала два варіанти: продавати свою нафту зі знижкою, або “інвестувати в побудову альтернативної екосистеми”.
“Обидва варіанти коштують Росії грошей, які могли би піти на фінансування війни”, – йдеться в заяві Міністерства фінансів США.
У грудні 2022 року коаліція країн Великої сімки, ЄС і Австралії встановила граничну ціну на російську сиру нафту в розмірі 60 доларів за барель – яка б країна її не купувала. Багато європейських країн майже повністю залежать від імпорту російського викопного палива. У 2022 році Росія була третім у світі виробником нафти – її частка у світовому споживанні складала 10% проти 13% Саудівської Аравії і 21% США.
Пєсков заявив, що Кремль не зацікавлений у перемовинах
Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль не зацікавлений у перемовинах з Україною. У середу, відповідаючи на запитання стосовно заяви Президента Зеленського про те, що “питання перемовин із Російською Федерацією на сьогодні не актуальне”, Пєсков сказав, що “жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре”. Цим самим він підтвердив максималістські цілі Росії в Україні – змусити здатися Україну і Захід.
Оперативна ситуація в Бахмуті
У середу Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська “незначно” просунулись північніше Бахмута. Геолокаційні кадри вказують на невелике просування кремлівських військ на південний захід від с. Спірне (25 км на північний схід від Бахмута).
Російські військові блогери стверджують, що російські війська просунулись на 170 метрів на фронті шириною 530 метрів західніше Хромового і на фронті шириною 3 кілометри біля с. Іванівське. Вони також повідомляли, що підрозділи бригади “Сєвєр-V” Добровольчого корпусу просунулись біля с. Богданівка, що на північний захід від Бахмута, і біля Кліщіївки і Курдюмівки, що на південний захід від Бахмута.
Оперативна ситуація в Запорізькій області
ISW також повідомив, що в середу російські війська просунулись на заході Запорізької області.
Кілька пов’язаних із Кремлем блогерів повідомили, що російські війська просунулись на півтора кілометри біля Роботиного і Новопрокопівки (південніше Роботиного) і на “на кількасот метрів біля Вербового (східніше Роботиного), але ISW не має візуального підтвердження будь-яких здобутків росіян у вказаному районі”.
Як пише далі ISW, деякі російські джерела стверджують, що активність що на цій ділянці фронту активність українських сил знизилася, і що вони “здебільшого перейшли в оборону”.
Оперативна ситуація в Авдіївці
У середу повідомлялося про просування російських військ під Авдіївкою, проте ISW не міг підтвердити будь-які зміни лінії фронту в цьому районі. Один з російських військових блогерів повідомив, що російські війська незначно просунулися біля Первомайського, що південний захід від Авдіївки. Як російські, так і українські джерела повідомляли, що російські війська атакували в районах на північний захід, захід і південний захід від Авдіївки, а також біля промзони і коксохімічного комбінату.
У середу речник Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун написав у соцмережах, що за останні два місяці в боях на Донеччині Росія втратила майже 25 000 військових, і що 80% цих втрат припадають саме на Авдіївку.
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