Загальний огляд:

Білий дім вважає, що Москва поновить штурми Авдіївки

За даними Міністерства фінансів США, за рік прибутки Росії від продажу нафти впали на 32%

Кремль знову відкинув пропозиції мирної угоди

Російські війська просунулись в районі Бахмута і на заході Запорізької області

Україна стверджує, що за два місяці Росія втратила 25 000 солдатів на Донеччині

Речник Ради нацбезпеки США попередив про посилення штурмів Авдіївки

“Ми вже бачили, що росіяни… не полишили і не збираються полишати своїх намірів вести наступальні операції, зокрема на сході, в районі Авдіївки, – сказав у середу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США адмірал Джон Кірбі. – І ми вважаємо – ми маємо всі підстави вважати, що коли ближче до кінця січня і в лютому ґрунт промерзне, росіянам, російським військам буде легше пересуватися”.

За його словами, Росія атакує критичну інфраструктуру України, запускає дрони і ракети і намагається використати зиму як зброю.

“Тож час грає проти нас. Ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше”, – сказав представник Білого дому, ще раз закликавши Конгрес проголосувати за 60-мільярдний пакет допомоги Україні, запропонований президентом Джоном Байденом.

Більше по темі Харчування для військових: з квітня Міноборони закуповуватиме продукти за новими правилами З 1 квітня закупівля відбуватиметься за каталогом із 409 найменувань продуктів для професійно складених меню, з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Цінова стеля на нафту зрізала прибутки Росії майже на третину в 2023 році

За період від січня до листопада поточного року прибутки Росії від продажу нафти і нафтопродуктів упали на 32%. Про це йдеться у документі, підготовленому Міністерством фінансів США.

Як пише агенція Франс Пресс, після встановлення граничної ціни Росія мала два варіанти: продавати свою нафту зі знижкою, або “інвестувати в побудову альтернативної екосистеми”.

“Обидва варіанти коштують Росії грошей, які могли би піти на фінансування війни”, – йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

У грудні 2022 року коаліція країн Великої сімки, ЄС і Австралії встановила граничну ціну на російську сиру нафту в розмірі 60 доларів за барель – яка б країна її не купувала. Багато європейських країн майже повністю залежать від імпорту російського викопного палива. У 2022 році Росія була третім у світі виробником нафти – її частка у світовому споживанні складала 10% проти 13% Саудівської Аравії і 21% США.

Пєсков заявив, що Кремль не зацікавлений у перемовинах

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль не зацікавлений у перемовинах з Україною. У середу, відповідаючи на запитання стосовно заяви Президента Зеленського про те, що “питання перемовин із Російською Федерацією на сьогодні не актуальне”, Пєсков сказав, що “жодних умов для переговорів з Україною зараз немає ні де-факто, ні де-юре”. Цим самим він підтвердив максималістські цілі Росії в Україні – змусити здатися Україну і Захід.

Оперативна ситуація в Бахмуті

У середу Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська “незначно” просунулись північніше Бахмута. Геолокаційні кадри вказують на невелике просування кремлівських військ на південний захід від с. Спірне (25 км на північний схід від Бахмута).

Російські військові блогери стверджують, що російські війська просунулись на 170 метрів на фронті шириною 530 метрів західніше Хромового і на фронті шириною 3 кілометри біля с. Іванівське. Вони також повідомляли, що підрозділи бригади “Сєвєр-V” Добровольчого корпусу просунулись біля с. Богданівка, що на північний захід від Бахмута, і біля Кліщіївки і Курдюмівки, що на південний захід від Бахмута.