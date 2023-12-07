У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни проводять “анонімне” голосування стосовно майбутніх виборів російського президента.

Про це 7 грудня заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. 

За словами Андрющенка, людям телефонують і питають, чи все їм подобається в управлінні країною Путіним, чи будуть за нього голосувати, а також чи достатньо робить очільник самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін.

Цікаво, що маріупольців також просять повідомити їхні особисті дані «на правах анонімності».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що вибори президента Росії відбудуться 17 березня.

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