У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни проводять “анонімне” голосування стосовно майбутніх виборів російського президента.

Про це 7 грудня заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За словами Андрющенка, людям телефонують і питають, чи все їм подобається в управлінні країною Путіним, чи будуть за нього голосувати, а також чи достатньо робить очільник самопроголошеної «ДНР» Денис Пушилін.

Цікаво, що маріупольців також просять повідомити їхні особисті дані «на правах анонімності».

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що вибори президента Росії відбудуться 17 березня.