В Україні обговорюють сценарії щодо призову до Збройних сил військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном.

Таку заяву міністр оборони України Рустем Умєров зробив в інтерв'ю Welt і Bild.

Він зауважив, що наступного року призвати на військову службу можуть чоловіків, які живуть за кордоном. Українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів ЗСУ.

Очільник МОУ говорив лише про запрошення. Але, як зазначають німецькі видання, Умєров дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконають.

"Ми хочемо справедливості для всіх, тому що це стосується нашої власної країни. Ми надішлемо їм запрошення... Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно", - заявив міністр.

За словами Умєрова, для новобранців також будуть варіанти вибору залежно від їхніх здібностей.

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Він зауважив, що мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та споряджатимуть, де і коли вони служитимуть і коли їх демобілізують.

Умєров заявив, що не має особливої симпатії до осіб, які відмовляються від військової служби.

"Це не покарання за те, що ви відстоюєте свою країну і служите країні. Це честь", – наголосив він.

Німецькі видання вказують, що з 24 лютого 2022 року до Німеччини прибув 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них наразі у країні перебувають 189 484.

Водночас у соцмережах почали ширитися чутки про американське громадянство всіх трьох дітей Умєрова. Telegram-канали та деякі ЗМІ стверджували, що дані з декларації міністра оборони України свідчать про те, що його діти отримали громадянство США, при тому що в декларації за 2019 рік дружина та на той час двоє дітей Умєрова були вказані як громадяни України.