В Україні обговорюють сценарії щодо призову до Збройних сил військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном.
Таку заяву міністр оборони України Рустем Умєров зробив в інтерв'ю Welt і Bild.
Він зауважив, що наступного року призвати на військову службу можуть чоловіків, які живуть за кордоном. Українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів ЗСУ.
Очільник МОУ говорив лише про запрошення. Але, як зазначають німецькі видання, Умєров дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконають.
"Ми хочемо справедливості для всіх, тому що це стосується нашої власної країни. Ми надішлемо їм запрошення... Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно", - заявив міністр.
За словами Умєрова, для новобранців також будуть варіанти вибору залежно від їхніх здібностей.
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Він зауважив, що мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та споряджатимуть, де і коли вони служитимуть і коли їх демобілізують.
Умєров заявив, що не має особливої симпатії до осіб, які відмовляються від військової служби.
"Це не покарання за те, що ви відстоюєте свою країну і служите країні. Це честь", – наголосив він.
Німецькі видання вказують, що з 24 лютого 2022 року до Німеччини прибув 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них наразі у країні перебувають 189 484.
Водночас у соцмережах почали ширитися чутки про американське громадянство всіх трьох дітей Умєрова. Telegram-канали та деякі ЗМІ стверджували, що дані з декларації міністра оборони України свідчать про те, що його діти отримали громадянство США, при тому що в декларації за 2019 рік дружина та на той час двоє дітей Умєрова були вказані як громадяни України.
Проте ця інформація не відповідає дійсності - у США діти міністра отримали українські паспорти. Однак, зважаючи на те, що документи вони отримали у Штатах, то живуть саме там, а не в Україні.
Оновлено. Міністерство оборони також відреагувало на чутки, зазначивши у своєму Facebook: "діти міністра (син – віком 10 років, доньки – 8 і 2 роки) — є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова — немає".
Вказано, що українські паспорти їм видали у посольстві України в США після закінчення терміну дії попередніх.
"Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів — США", - уточнюють у Міноборони.
Міністерство наголосило, що у 2016 році родина Умєрова була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок його "систематичної діяльності щодо деокупації тимчасово окупованого Криму".
З 2014 року Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений у процес звільнення політвʼязнів Криму, додали в МОУ.
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