Верховна Рада в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні. Законопроєкт №7457 ухвалили в цілому 248 голосами.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Фракції та депутатські групи голосували за проєкт закону наступним чином:

"Слуга народу" - 178

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 10

"За майбутнє" - 7

"Голос" - 19

"Довіра" - 12

"Відновлення України" - 12

"Закон вводиться у дію через пів року після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року", - уточнив Железняк.

Отже, за цей строк Кабінет міністрів має розробити всі підзаконні акти й накази, щоб ухвалений Радою закон запрацював.

За основу цей документ Рада ухвалила ще у липні, голосами 268 народних депутатів. До другого читання до законопроєкту надійшло понад 800 правок.

За підрахунками Міністерства охорони здоровʼя і ВООЗ, зараз в Україні до 7 мільйонів людей можуть потребувати препаратів на основі медканабісу - це і військовослужбовці з симптомами ПТСР, і поранені військові, цивільні з больовими відчуттями, онкохворі та хворі на епілепсію.

Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів.

Крім того, його застосовують для полегшення болю та страждань важкохворих та паліативних хворих, у тому числі онкологічних хворих і пацієнтів з ВІЛ.

Що передбачає ухвалений закон?

Раніше у коментарі Kyiv Post голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів про основні положення доопрацьованого до другого читання проєкту №7457.

Закон зобов’язує уряд перемістити медичний канабіс в Переліку наркотичних засобів з таблиці 1 (заборонених до обігу препаратів) до таблиці 2 (дозволених під жорстким контролем). Мінагрополітики буде вести реєстр юридичних осіб, які здійснюють діяльність із культивування і переробки промислових конопель. Доступ до цього реєстру надається Національній поліції.

Лабораторний контроль ТГК буде проводитися винятково в державних спеціалізованих лабораторіях Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Мінʼюсту та Держлікслужби.

Документ дозволяє імпорт сировини, щоб пацієнти не чекали декілька років, а майже одразу отримували потрібні ліки в аптеках.

Медичний канабіс буде відпускатися тільки за електронним рецептом, у вільному продажі його не буде. Також хворі зможуть мати при собі ліки з конопель, перевозити їх та зберігати у випадках медичного призначення та у кількості, визначеній одним рецептом.

Ухвалений документ прямо забороняє рекреаційний канабіс (тобто той, який вживають виключно для "задоволення").

Закон передбачає, що на ліки, виготовлені на основі медичного канабісу, поширюється законодавство про лікарські засоби. Тому сертифікація препаратів, вироблених з медичного канабісу, буде такою ж, як і інших лікарських засобів, вироблених з рослинної сировини.

За словами Радуцького, закон надає Нацполіції всі повноваження для контролю за обігом медичного канабісу.

«Ще раз підкреслю – ми говоримо виключно про медичні препарати на основі канабісу, який буде вирощуватися, виготовлятися та використовуватися під жорстким контролем Нацполіції», - наголошував парламентар.

Також документ знімає радянські обмеження на виробництво технічного канабісу, оскільки з нього виробляється і харчовий посуд, і текстиль, і багато інших побутових речей.

Що кажуть критики?

Водночас в українському суспільстві багато критиків легалізації медичного канабісу. У комітеті з питань здоровʼя нації зауважували, що головні маніпуляції навколо законопроєкту стосуються саме радянських стереотипів.

"Мовляв, якщо дозволити хоч щось із канабісом, то завтра "травку" будуть курити на вулиці. А друге, це побоювання, що Нацполіція не зможе контролювати процес обігу конопель", - пояснював Радуцький.

Однак нардеп відкинув усі популістичні заяви про те, що з України нібито "робиться Колумбія" і що "це шлях до поширення наркоманії".

У Раді наголошували, що медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, а тому не цікавий для рекреаційного вживання.