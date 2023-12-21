Найбільший український оператор звʼязку "Київстар" відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам після машстабної хакерської атаки.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Спеціалісти компанії працювали безперервно, аби якнайшвидше повернути абонентам можливість користуватися усіма послугами зв'язку на всій території України та за кордоном після наймасштабнішої в історії глобального телекомринку хакерської атаки", - йдеться у повідомленні.

У якості компенсації компанія скасовує планову плату за тариф для усіх своїх користувачів. Зокрема:

абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою "Домашній Інтернет" не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня;

користувачам "Домашній інтернет" від Київстар та "ВСЕ РАЗОМ" не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня;

для корпоративних клієнтів Київстар буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня.

Окрім цього, "Київстар" виділяє 100 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України.

"У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати – компенсації чи донат", - заявив президент компанії Олександр Комаров.

Про цільове призначення коштів "Київстар" обіцяє повідомити згодом.

Нагадаємо, вчора оператор повідомив про усунення складнощів із звʼязком, які виникли зранку 20 грудня у ряді міст на заході і півдні України. Представниця "Київстар" Ганна Захараш наголосила, що цей збій – не нова кібератака, а усунення наслідків попередньої.

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі найбільшого мобільного оператора в Україні "Київстар": абоненти масово скаржилися на відсутність зв'язку та інтернету, були проблеми з роботою банкоматів і терміналів. Kyiv Post зібрав усі подробиці масштабного обвалу в роботі "Київстару".