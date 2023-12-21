В грудні все більше українських чоловіків віком 18-65 років повертаються додому. Аналіз перших тижнів грудня свідчить, що чоловіки українці у віці 18-60 років більше перетинали кордон на в’їзд в Україну, ніж на виїзд.

Як повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", “Хибно вважати, що чоловіки виключно намагаються залишити межі України”.

Слід зазначити, що українцям чоловічої статі віком 18-60 років заборонено залишати межі країни під час воєнного стану, окрім тих, на кого не поширюються обмеження відповідно до правил перетину кордону, затверджених постановою уряду.

Втім повідомляється, що прикордонники щоденно відмовляють у виїзді за кордон близько 100 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не дотримуються умов перетину.

Більше по темі Міністр оборони: Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном У соцмережах почали ширитися чутки про американське громадянство всіх трьох дітей Рустема Умєрова.

Демченко наголосив, що під час заходів контролю в пунктах пропуску прикордонники чітко перевіряють документи, які дають підстави для пропуску осіб через кордон, а також викривають осіб, які намагаються використовувати підробні документи. Загалом за 11 місяців 2023 року в пунктах пропуску було викрито близько 3000 підроблених документів.

Майже половина чоловіків, що перетинають український кордон, - це водії транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і які внесені у систему "Шлях".

Як повідомляє “Українська правда”, 15-17% – це люди з інвалідністю та багатодітні батьки, які мають право на перетин і які, в тому числі згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Близько 7 відсотків осіб, що перетинають кордон – це особи, визнані непридатними до військової служби.

Наразі кожного дня кордон перетинають в обидва боки приблизно 90-100 тисяч осіб, з динамікою виїзду та в’їзду 50 на 50 у відсотковому співвідношенні. Дана статистика пов’язана з наближенням різдвяно-новорічного періоду.

Демченко в коментарі “Українській правді” наголосив, що 85% осіб, які перетинають кордон, є громадянами України. В першу чергу фіксується збільшення кількості жінок та дітей і людей похилого віку, які з різною метою виїжджають за межі України, або повертаються в нашу державу.