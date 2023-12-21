Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги: президент республіки Саулі Нііністьо ухвалив рішення з цього питання у четвер, 21 грудня.

Про це повідомляє Міноборони Фінляндії.

Це 21-ше постачання військової допомоги з Фінляндії в Україну. На заміну виділеної допомоги Фінляндії знадобиться приблизно 106 млн євро.

"Фінляндія віддана підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість комплектів оборонного обладнання, які ми постачаємо, зараз становить 1,6 мільярда євро", - заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

При наданні додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація Сил оборони.

З оперативних причин і для того, щоб гарантувати безпечне доставлення допомоги, додаткова інформація щодо конкретного змісту, способу доставлення або графіка допомоги не надаватиметься.

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Нагадаємо, обсяг виділеної допомоги Україні з серпня по жовтень 2023 року різко скоротився: загальна вартість нових пакетів становила лише 2,11 млрд євро, що на 87% менше у порівнянні з тим самим періодом 2022 року і є найнижчою сумою з позаминулого січня.