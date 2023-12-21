У Міністерстві оборони зробили уточнення щодо планів про призов українських чоловіків, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє "Бабель".

Начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що німецьке видання Bild змістило акцент.

Як запевняє речник Міноборони, глава МОУ Рустем Умєров у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська.

При цьому ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає, наголосив Павлюк.

Нагадаємо, раніше видання Welt і Bild поширили заяви Умєрова про те, що в Україні обговорюють сценарії щодо призову до Збройних сил військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном. Глава Міноборони заявляв, що українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів ЗСУ.

Більше по темі Міністр оборони: Україна хоче призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном У соцмережах почали ширитися чутки про американське громадянство всіх трьох дітей Рустема Умєрова.

Очільник МОУ говорив лише про запрошення. Але, як наголошували німецькі видання, Умєров дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконають.

Ми також писали, що Україна має намір реформувати порядок призову на військову службу, запровадивши комерційний рекрутинг до збройних сил.