Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі у майбутньому.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на заяву угорського прем'єра на міжнародній прес-конференції.

За словами Орбана, український лідер пропонував йому особисто поспілкуватися на початку грудня, на що угорський посадовець відповів йому: "Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишається прояснити лише одне питання: про що?"

Прем'єр Угорщини розповів, що президент Зеленський мав намір обговорити відкриття перемовин з Україною про вступ до Європейського союзу, яке так і не підтримав Будапешт.

Нагадаємо, під час підсумкової пресконференції президент Зеленський розповів, що в аргентинському парламенті поставив багато питань Орбану, серед іншого, про відсутність підтримки України та небажання організувати двосторонню зустріч. Проте той на жодне з них не відповів.

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