Раніше того ж дня державна інформагенція Укрінформ повідомила, що ЗСУ “атакували стратегічний об’єкт протиповітряної оборони окупантів у Криму”.

“У Керчі пролунало 4 вибухи, Кримський міст перекритий, а в районі Індустріального шосе піднімається дим”, один із них написав у Telegram. Там же було опубліковане фото, ймовірно зроблене на місці події.

У четвер мешканці Криму повідомили, що був атакований Керченський міст.

Латвія вимагає від Росії повернути українських дітей

Парламент Латвії ухвалив резолюцію, в якій закликав повернути в Україну всіх дітей, незаконно вивезених у Росію і Білорусь. Про це у четвер повідомила заступниця голови Верховної Ради України.

Останнім часом увага ООН зосередилась на “жахливих злочинах” Москви, яка викрадає українських дітей. Одним із показових прикладів стала смерть вивезеної з України до Росії 15-річної Аріни Яцюк.

Більше по темі Відповідь за атаку шахедів: ЗСУ збили три російські Су-34 на півдні України Командувач Повітряних сил не розкрив деталей операції, а також точної локації знищення літаків Су-34. Однак назвав це відповіддю за нічну атаку шахедів по Україні.

За повідомленням агенції Укрінформ, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк особисто звернулася з проханням ухвалити таку резолюцію під час нещодавньої робочої зустрічі в Ризі.

“Парламент Латвії рішучим чином засудив незаконне переміщення українських дітей на територію РФ та Білорусі. А також підтримав розслідування Міжнародного кримінального суду щодо осіб, відповідальних за ці злочини”, – цитує віцеспікерку ВР Укрінформ.

У четвер Путін підписав указ про “разову виплату дітям, що постраждали від української агресії, в розмірі 100 тисяч рублів”. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія значно посилює контроль над окупованими територіями України, “надалі формалізуючи існуючі схеми депортації під медичними приводами”.

“Згідно цього указу, один із батьків (опікунів) дитини, що отримала у віці до 18 років після 22 лютого 2022 року каліцтво, поранення, травму або контузію на окупованій території Донецької, Луганської, Запорізької або Херсонської області отримає разову компенсацію в розмірі 100 000 рублів (1076 доларів США). Цим Москва трикратно посилює контроль над окупованими територіями України: по-перше, ставлячи людей у фінансову залежність від російської влади; по-друге, збираючи персональні дані українських дітей, їхніх батьків і опікунів; по-третє, стверджуючи, що українська армія становить загрозу для цивільних українців, тим самим пропагуючи негативне ставлення до української держави”, – пише ISW.

Держдепартамент США заявив, що Росії “не вдалося стерти Україну з карти і підпорядкувати її Росії”

У четвер ISW написав, що “провал російських операцій в Україні з метою досягти максималістських цілей Путіна – це не назавжди, і лише продовження підтримки України Заходом гарантуватиме, що ці його цілі залишаться недосяжними”. Аналітики ISW також не виключають, що в його плани входить “подальше захоплення територій”.

У середу Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін вже програв вторгнення: йому не вдалося досягти своєї головної мети – “стерти Україну з карти і підпорядкувати її Росії”.

Путін, своєю чергою, вкотре наголосив, що його цілі в Україні залишаються незмінними, а експансіоністська риторика кремлівського керівництва показує, що ці цілі “не виключають подальше захоплення українських територій”.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку

За останніми повідомленнями, російські війська просунулись під Бахмутом. Геолокаційні кадри, які в середу опублікував ISW, вказують на те, що московські війська просунулися вздовж залізниці східніше Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Один із пов’язаних із Кремлем військових блогерів написав, що російські війська витіснили українських захисників з позицій біля Богданівки (на північний захід від Бахмута) і західніше Кліщіївки. У четвер як українські, так і російські джерела повідомляли про бойові зіткнення на північно-західному фланзі Бахмута і біля Андріївки на південно-західному фланзі.