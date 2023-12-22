Українські війська у пʼятницю знищили одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, вони давно не з'являлися у статистиці втрат росіян.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він назвав знищення російських винищувачів "блискуче в черговий раз спланованою операцією по знищенню ворога на підступах до нашої держави".

"Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", - наголосив речник ПС.

За його словами, росіяни мають десятки таких літаків та продовжують їх виготовлювати. Це одні з найновіших бортів на озброєнні армії Росії, з яких війська РФ завдають удари авіаційними бомбами та ракетами.

"Я думаю, що не менше 50 млн доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна, винищувачі - це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ", - додав Ігнат.

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Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук раніше заявив про знищення російських літаків на півдні України. Він наголосив, що це відповідь за нічну атаку "Шахедів" по Україні.

За допомогою чого українські військові знищили одразу три винищувачі - наразі залишається невідомим. Водночас, українські Телеграм-канали військової тематики вже почали припускати, що знищити літаки могли за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.