Ексдепутат України та кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, який після обміну полоненими у вересні 2022 року живе в Москві, бере участь у переділі власності в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Медведчук має, як мінімум, три джерела доходу: нафтові родовища в Сибіру, нерухомість і земельні ділянки у Москві та донецька металургія.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів російського проєкту «Система».

Незадовго до початку повномасштабної війни в Україні контроль над експортом вугілля в регіоні перейшов від українського бізнесмена Сергія Курченка, який живе в Москві, до компанії "Донське вугілля", яку пов'язують з Медведчуком. З колом Медведчука пов’язують і логістичну компанію "Флоранс", яка надає послуги з логістики щодо перевезень вугілля, коксу, чавуну, сталі.

Більше по темі Харчування для військових: з квітня Міноборони закуповуватиме продукти за новими правилами З 1 квітня закупівля відбуватиметься за каталогом із 409 найменувань продуктів для професійно складених меню, з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

У жовтні 2023 року наближений Медведчука став співвласником компанії "Індустріальні інновації". Фірма з такою самою назвою керує Дніпрорудненським залізорудним комбінатом у Запорізькій області, одним із найбільших виробників залізної руди в регіоні.

Також повідомляється, що наприкінці минулого року та восени 2023-го дві російські нафтові компанії, «Каюм нафта» у Ханти-Мансійському автономному окрузі та «Дулісьма» в Іркутській області, зазнали силового захоплення. Обидві ці події розслідувачі пов'язують з Медведчуком.

Журналісти зазначають, що українського ексдепутата захищає Генпрокуратур РФ, а заробляти допомагають структури, повʼязані з впливовим главою "Роснефти" та давнім знайомим Путіна Ігорем Сєчіним.

З усього цього журналісти "Системи" роблять висновок, що Медведчук став "новим бенефіціаром економіки Донбасу", витіснивши з регіону колишнього президента-втікача Віктора Януковича.

Медведчук та його родина, як пише "Система", мають інтереси і в Москві. На початку 2021 пов'язана з Медведчуком компанія купила за 500 мільйонів рублів ($5,5 млн) площі в одному з найдорожчих хмарочосів "Москва-Сіті".

Також дружина Медведчука Оксана Марченко стала власницею п'яти гектарів землі на Лужнецькій набережній та чотирьох гектарів землі поряд із колишнім заводом ЗІЛ у Москві. Ці ділянки належали московському підприємству "Геліймаш", яке розробляє кріогенні системи для Міноборони Росії та Роскосмосу. Дружина Медведчука отримала їх у 2020 році, коли стала співвласником заводу "Геліймаш