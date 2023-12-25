Хоча Москва вивела більшу частину активів Чорноморського флоту РФ з тимчасово окупованого Севастополя, вона зберігає там обмежену військово-морську присутність.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

З посиланням на оприлюднені 20 грудня супутникові знімки аналітики ISW повідомляють, що два корвети класу "Бора", два десантні кораблі класу "Ропуха", один фрегат класу "Кривак" та балкер "Матрос Кішка" залишаються на порожньому причалі для фрегатів ЧФ у південній частині Севастополя.

"Судячи з усього, російські війська відновили багато оборонних споруд на вході до Севастопольської бухти після потужного чорноморського циклону наприкінці листопада", - зазначається у звіті.

На супутникових знімках також видно, що біля причалу в бухті Південна залишаються один десантний корабель класу "Ропуха", один тральник класу "Натя", один тральник класу "Олександрит" і розвідувальний корабель "Іван Хурс", проте загін підводних човнів порожній.

Супутникові знімки підтверджують відсутність у доках Севастополя кількох великих військово-морських одиниць ЧФ, у тому числі носіїв крилатих ракет "Калібр". Це підтверджує дані ISW про те, що Росія на постійній основі перевела багато великих військово-морських активів ЧФ із Севастополя до Новоросійська.

Разом з тим, судячи зі знімків штаб-квартири ЧФ РФ, там не проводяться ремонтні роботи після масованого українського удару 22 вересня.

В ISW також повідомляють, що 810-та бригада морської піхоти ЧФ РФ підтвердила, що навмисно застосовує хімічну зброю проти ЗСУ, що є грубим порушенням Конвенції про хімічну зброю, підписантом якої виступає РФ.

"810-а бригада морської піхоти опублікувала 22 грудня у своєму Telegram-каналі довгий допис, в якому докладно описувалася "радикальна зміна тактики", яку бригада використовує проти українських сил у Кринках (лівобережжя Херсонської області). У повідомленні стверджується, що підрозділи 810-ї бригади морської піхоти перемістилися в район Кринок і застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції... Аерозольні гранати К-51 наповнені дратівливим газом CS, різновидом сльозогінного газу", - йдеться у звіті ISW.

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