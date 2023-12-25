Кількість жертв одного з найпотужніших землетрусів у Китаї зросла до 149. Про це з посиланням на Xinhua пише Укрінформ.

Повідомляється, що про виявлення ще одного загиблого в понеділок повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій провінції Цинхай, де кількість жертв збільшилася до 32-х.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині близько 10 км і майже на межі гірських районів північно-західних провінцій Ганьсу і Цинхай, де проживають представники народності Хуей - мусульманської етнічної меншини.

Найбільших збитків землетрус завдав Ганьсу, де повідомляється про понад 200 тисяч повністю зруйнованих будинків і ще 15 тисяч на межі руйнування.

За останніми даними китайських державних медіа, станом на вечір п’ятниці в цій провінції загинули 117 осіб і понад 780 госпіталізовані з пораненнями.

Місцева влада пояснює масштабні руйнування відносно неглибоким заляганням епіцентру землетрусу та м’якими осадовими породами, з яких складаються тамтешні гірські масиви.

Крім того, сільські будинки місцевих жителів не були пристосовані до таких поштовхів. Більшість зруйнованих жител побудовані багато років тому з використанням дерев’яних і цегляних конструкцій та утрамбованої землі, тому не витримали потужного землетрусу.

Варто нагадати, що в ніч проти 19 грудня в гірських районах на північному заході Китаю стався потужний землетрус магнітудою 6,2, який завдав масштабних руйнувань і пошкоджень та призвів до численних людських жертв.

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