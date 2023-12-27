Російські війська не полишають спроб прорвати оборону українських військ на сході та тиснуть на чотирьох напрямках.

Про це повідомив командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський у Telegram.

На Куп'янському напрямку противник намагається за будь-яку ціну захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Після втрат росіяни перегруповуються та переміщують підрозділи з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових російських підрозділів перевищує 2 000.

Російські війська також відновили інтенсивні наступальні дії на Лиманському напрямку, де хочуть витіснити ЗСУ з району Серебрянського лісництва й розширити Торський виступ. Також росіяни прагнуть захопити Терни та вийти до річки Чорний Жеребець.

На Сіверському напрямку війська РФ намагаються розвинути наступ у районах Спірного та Білогорівки. Росія готує штурмові підрозділи з десантників для наступу в напрямку Соледару і Сіверська.

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На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої. РФ намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Тут діють штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістили з південного напрямку. Росіяни до того ж кинули в атаки морську піхоту Каспійської флотилії.

На сході російські війська почали більше застосовувати бронетехніку і дрони-камікадзе та збільшили артилерійські обстріли, наголосив Сирський.

"На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та недопущення просування ворога", - запевнив генерал.

Попри складну ситуацію, українські сили оборони завдають ворогу втрат. Лише за останній тиждень на Східному напрямку росіяни втратили понад 3 тисячі одиниць особового складу, із них вбитими - більше тисячі.

Знищено та пошкоджено 361 одиницю російської техніки, зокрема, 43 танки, 83 бойові броньовані машини, 69 артилерійських систем.

Нагадаємо, раніше Сирський повідомив, що на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найзапекліші бої.

"Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу", - констатував командувач.