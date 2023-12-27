З усіх державних та суспільних інституцій українці найчастіше висловлюють довіру Збройним силам України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, повідомляє Укрінформ.

Збройним силам довіряють 94% респондентів

Загалом, українці також довіряють іншим силовим та оборонним структурам:

  • добровольчі загони (89%)
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій (83%)
  • Національна гвардія України (82%)
  • Міністерство оборони України (73%)
  • Державна прикордонна служба (72%)
  • Служба безпеки України (71%)
  • Національна поліція України (58%).

Разом з тим, результати опитування вказують на те, що Президенту України довіряють 68% опитаних.

Також високим є рівень довіри до громадських та волонтерських організацій - 63% та 86% відповідно. Церкві довіряють 63% респондентів. Голові міста (селища, села), в якому живе респондент, довіру висловлюють 53%. Національному банку України довіряє 51% громадян.

Цікаво те, що більшість респондентів висловлюють недовіру політичним партіям - їм не довіряють 76%, державному апарату (чиновникам) 73%, судам та судовій системі загалом 72%, Верховній Раді України 66%, Уряду України 63%, Прокуратурі 62%, комерційним банкам 58%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 52%, Національному агентству з питань запобігання корупції 51%, Національному антикорупційному бюро України 51%).

Раніше Kyiv Post писав про те, що якби українці мали можливість повернутись у часи виборів першого президента України у 1991 році, то вони проголосували би за В’ячеслава Чорновола, а не Леоніда Кравчука. Зокрема, 81% тих, хто у ті роки мав право голосу, підтримали б Чорновола.

КиївПост
КиївПост
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