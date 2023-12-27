Українська ІТ-армія заблокувала роботу російської системи управління підприємствами 1С-Рарус.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

"Одна з найбільших ERP-систем у Росії зупинила роботу через атаки української ІТ-армії", - йдеться у дописі відомства.

За даними Мінцифри, наразі клієнти сервісу не можуть використовувати бухгалтерські сервіси та працювати на повну силу.

"1С-Рарус налічує 150 000 користувачів, серед яких такі технологічні гіганти та спонсори війни, як Татнєфть та ВТБ. Клієнти в крамницях і на заправках не можуть здійснити оплату, бо каса не працює. А це мільйонні збитки для російської економіки", - розповіли у відомстві.

В Мінцифри закликали долучатися до українського кібервійська та "робити боляче" російським корпораціям і бізнесам.