Протягом грудня 2023 року до державного бюджету України надійшло 5 мільярдів доларів фінансування від Європейського союзу, Міжнародного валютного фонду, Світового банку та низки країн-партнерів.

Про це розповіли у пресслужбі міністерства фінансів.

11% від загального обсягу фінансової допомоги склали грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, зазначили у Мінфіні. А донорами цього місяця виступили такі країни та міжнародні установи:

Японія - 2,2 млрд доларів (пільгове фінансування та гранти);

ЄС - 1,6 млрд дол. (пільгове фінансування);

МВФ - близько 900 млн дол. (пільгове фінансування);

Норвегія - 190 млн дол. (грант);

Німеччина - 55 млн дол. (грант);

США - 50 млн дол. (грант);

Швейцарія - 20 млн дол. (грант);

Світовий банк - 8 млн дол (пільгове фінансування).

Ці кошти спрямовуються на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету: зарплату вчителям та лікарям, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

Нагадаємо, очільниця профільного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в інтерв'ю Kyiv Post розповіла, що усі видатки держбюджету-2024 окрім оборонної сфери потрапили у площину дефіциту. Тож фінансування цієї частини відбуватиметься за рахунок зовнішніх запозичень.