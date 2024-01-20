«Дональде Трамп, я запрошую вас до України, до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати будь-якого дня, коли я буду тут», - сказав президент України.

Володимир Зеленський знову запросив експрезидента США Дональда Трампа в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю Channel 4 News.

Володимир Зеленський побоюється, що план Трампа швидко закінчити війну може бути небезпечним.

«Тобто він каже, що буде самостійно ухвалювати рішення. Я навіть не говорю про Росію, без обидвох сторін, тобто без нас… Це говорить, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас, нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює», - пояснив український лідер.

Більше по темі Трамп «заохочуватиме» РФ атакувати союзників по НАТО, які мало платять Дональд Трамп знову поскаржився, що інші держави Альянсу недостатньо витрачають на оборону.

Раніше президент України вже коментував заяви Трампа про те, що він може зупинити повномасштабне вторгнення Росії «за 24 години».

Володимир Зеленський розповів, що готовий зустрітися з екслідером Сполучених штатів і поспілкуватися щодо його «мирних ініціатив».

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Напередодні Дональд Трамп виступив проти компромісу у питанні кордону, від якого залежить допомога Україні.

Він вважає, що республіканці мають відмовитися від угоди, яка не включатиме радикальні заходи, запропоновані їхньою партією, для боротьби з нелегальними мігрантами з Мексики.