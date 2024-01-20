Володимир Зеленський знову запросив експрезидента США Дональда Трампа в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю Channel 4 News.

Глава держави вкотре прокоментував неодноразові заяви Трампа «завершити війну в Україні за 24 години». 

«Дональде Трамп, я запрошую вас до України, до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати будь-якого дня, коли я буду тут», - сказав президент України. 

Advertisement

Володимир Зеленський побоюється, що план Трампа швидко закінчити війну може бути небезпечним. 

«Тобто він каже, що буде самостійно ухвалювати рішення. Я навіть не говорю про Росію, без обидвох сторін, тобто без нас… Це говорить, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас, нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює», - пояснив український лідер. 

Трамп «заохочуватиме» РФ атакувати союзників по НАТО, які мало платять
Більше по темі

Трамп «заохочуватиме» РФ атакувати союзників по НАТО, які мало платять

Дональд Трамп знову поскаржився, що інші держави Альянсу недостатньо витрачають на оборону.

Раніше президент України вже коментував заяви Трампа про те, що він може зупинити повномасштабне вторгнення Росії «за 24 години». 

Володимир Зеленський розповів, що готовий зустрітися з екслідером Сполучених штатів і поспілкуватися щодо його «мирних ініціатив». 

Advertisement

Напередодні Дональд Трамп виступив проти компромісу у питанні кордону, від якого залежить допомога Україні. 

Він вважає, що республіканці мають відмовитися від угоди, яка не включатиме радикальні заходи, запропоновані їхньою партією, для боротьби з нелегальними мігрантами з Мексики. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
8 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
8 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
11 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Все перемагає любов… Про Миколу Мащенка
Далі » Суд обрав запобіжний захід бізнесмену Мазепі