Україна, яка наразі стримує агресивну Росію, має залишатися у центрі уваги ЄС, оскільки вона на полі бою б’ється не лише за себе, а й за всю Європу, тому її перемога у цій війні має екзистенційне значення для всієї Європи

Про це сьогодні у Брюсселі в кулуарах Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив керівник зовнішньополітичного відомства Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо нагадувати собі, що Україна бореться не лише за себе, а й за Європу. Я говорю про це не в риторичному, а в дуже практичному сенсі. Україна зараз стримує агресивну експансіоністську Росію на своїй території. Будемо сподіватися, вона зможе робити це й за межами своєї території. Але, якщо вони не досягатимуть успіху, тоді ми маємо відповісти на питання – хто буде стримувати Росію далі. І нічого більше не може стримати Росію, окрім НАТО та тих країн, що є найближчими до Росії», - сказав керівник МЗС Литви.

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Він зауважив, що це прямо стосується країн, які є найближчими до Росії, в тому числі країни Балтії, Польща та інші країни на сході Європи, для якої підтримка боротьби України є битвою за самозбереження.

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«Ми відчуваємо, що війна є близькою до нас. Ми розуміємо – якщо Росія не буде зупинена в Україні, вона може продовжувати, і Балтійські країни будуть наступними. Ми маємо сприймати це серйозно і готуватися до того, що може трапитися. Минулого місяця ви могли чути заяви від Литви, Латвії, Естонії, Норвегії, Швеції й Польщі, кожна з цих держав, всі вони заявили: ми маємо дуже обмежений час, щоб приготуватися», - сказав литовський урядовець.

Він зауважив, що ніхто не може наразі сказати, скільки часу триватиме російське безумство. Це визначатимуть багато факторів, але першим є успіх України та її перемога у цій війні. Якщо Україна досягає успіху – вона виграє час для Європи, щоб підготуватися до подальших потрясінь.

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«Україна виграє для нас час своєю кров’ю, своїми життями, всім, що в них є. Як довго вони можуть це робити, ми не знаємо. Ми сподіваємось, що вони можуть виграти, із усім, що ми тут робимо… Уявіть світ, в якому Європа буде у війні. Ми в Балтії говоримо, що Європа вже знаходиться у війні. Ми всі у цьому разом – ті, хто знаходиться близько до війни, ті, хто далі від неї географічно. Українська визвольна війна є екзистенційною для Європи. Це про наше існування», - наголосив Ландсберґіс.