На саміті ЄС 1 лютого Угорщина може знову накласти вето на надання Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки в рамках програми Ukraine Facility, однак є варіанти для надання фінансової допомоги без згоди Угорщини.

Про це розповів посол України при ЄС Всеволод Ченцов в інтерв’ю Forbes Україна.

«Варіант А – пропонується створити фонд для України, який діятиме чотири роки в рамках бюджету ЄС. Варіант Б – позабюджетний фонд, куди держави – члени ЄС можуть робити внески. Також Єврокомісія може запозичувати допомогу під свою гарантію, макрофінансова допомога – періодичні запозичення від Єврокомісії під гарантії», - сказав він.

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За словами Ченцова, варіант А – дешевший і зручніший, тому йому віддається перевага. Угорщина розуміє, що є альтернативи для обходу її вето. І що як будь-яка країна не зможе гратися у вето постійно. «Думаю, що буде ухвалено варіант А. Можливо, у фіналі будуть якісь запобіжники чи варіанти перегляду фінансових показників», – вважає посол.

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Минулого року ЄС виділив Україні 18 млрд євро макрофінансової підтримки. Загалом надана фінансова підтримка сягає майже 40 млрд євро. Вона постійно варіюється залежно від потреб України, зазначив Ченцов.

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Під час зустрічі 14-15 грудня минулого року Європейська рада прийняла рішення розпочати переговори з Україною про членство в ЄС та доручила Раді ЄС розробити рамкові умови для таких переговорів, щойно Україна виконає всі рекомендації для членства в ЄС, які були визначені Європейською комісією.

Водночас Європейська рада не досягла консенсусу в затвердженні змін до багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро для бюджетної підтримки України та сприяння процесам її відбудови. Це рішення було заблоковане Угорщиною. Лідери країн ЄС повернуться до розгляду поправок до багаторічного бюджету ЄС під час спеціальної зустрічі Європейської ради 1 лютого.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що Європейська рада досягне консенсусу серед усіх 27 країн щодо ухвалення поправок до багаторічного бюджету ЄС, який включає створення Українського фонду в розмірі 50 мільярдів євро.

У четвер Європейський парламент засудив навмисні, безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основоположних цінностей ЄС.

Джерело: Укрінформ